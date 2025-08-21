Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. В УПЛ определили лучший сэйв 3-го тура чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 04:23 | Обновлено 21 августа 2025, 04:47
ВИДЕО. В УПЛ определили лучший сэйв 3-го тура чемпионата Украины

Александр Кемкин эпически спас ворота Карпат в матче против Зари

ВИДЕО. В УПЛ определили лучший сэйв 3-го тура чемпионата Украины
ФК Кривбасс. Александр Кемкин

В УПЛ визначили найкращий сейв 3-го туру УПЛ.

Фантастичний сейв голкіпера Кривбас Олександра Кемкіна у матчі проти «Зорі» визнано найкращим у 3-му турі за версією УПЛ.

Кривбас на виїзді здолав Зоря у результативному матчі (3:2), який було зіграно 18 серпня

ВИДЕО. Кемкин сделал лучший сэйв 3-го тура чемпионата Украины

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Заря - Кривбасс Александр Кемкин сэйвы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
