ВИДЕО. В УПЛ определили лучший сэйв 3-го тура чемпионата Украины

В УПЛ визначили найкращий сейв 3-го туру УПЛ.

Фантастичний сейв голкіпера Кривбас Олександра Кемкіна у матчі проти «Зорі» визнано найкращим у 3-му турі за версією УПЛ.

Кривбас на виїзді здолав Зоря у результативному матчі (3:2), який було зіграно 18 серпня

