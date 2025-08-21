Украина. Премьер лига21 августа 2025, 04:23 | Обновлено 21 августа 2025, 04:47
29
0
ВИДЕО. В УПЛ определили лучший сэйв 3-го тура чемпионата Украины
Александр Кемкин эпически спас ворота Карпат в матче против Зари
21 августа 2025, 04:23 | Обновлено 21 августа 2025, 04:47
29
0
В УПЛ визначили найкращий сейв 3-го туру УПЛ.
Фантастичний сейв голкіпера Кривбас Олександра Кемкіна у матчі проти «Зорі» визнано найкращим у 3-му турі за версією УПЛ.
Кривбас на виїзді здолав Зоря у результативному матчі (3:2), який було зіграно 18 серпня
ВИДЕО. Кемкин сделал лучший сэйв 3-го тура чемпионата Украины
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 августа 2025, 07:42 3
Промоутер – о Мозесе Итауме
Футбол | 21 августа 2025, 04:00 0
Бельгиец настроен взять трофей Саморы
Бокс | 20.08.2025, 05:55
Футбол | 20.08.2025, 08:10
Футбол | 20.08.2025, 21:14
Комментарии 0
Популярные новости
20.08.2025, 00:07 46
19.08.2025, 18:25 15
20.08.2025, 07:11 8
20.08.2025, 19:59 27
19.08.2025, 07:51 91
20.08.2025, 04:04 1
19.08.2025, 18:21 39