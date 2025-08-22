Динамо подготовило предложение по известному вратарю. Известна сумма 

Киевский клуб «Динамо» готовит трансфер голкипера. Киевляне заинтересовались покупкой вратаря сборной Хорватии Домиником Ливаковичем, который этим летом покинет «Фенербахче».

По информации Transferfeed, киевское «Динамо» отправит официальное предложение по вратарю уже на этой неделе, «Фенербахче» хочет получить десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Ливакович провел 32 матча, пропустил 38 голов и сохранил ворота на замке девять раз. Ранее Ливаковича предлагали обменять в «Реал» на Андрея Лунина.