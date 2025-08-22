Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Динамо подготовило предложение по известному вратарю. Известна сумма 

Доминик Ливакович может пополнить киевский клуб

Динамо подготовило предложение по известному вратарю. Известна сумма 
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Киевский клуб «Динамо» готовит трансфер голкипера. Киевляне заинтересовались покупкой вратаря сборной Хорватии Домиником Ливаковичем, который этим летом покинет «Фенербахче».

По информации Transferfeed, киевское «Динамо» отправит официальное предложение по вратарю уже на этой неделе, «Фенербахче» хочет получить десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Ливакович провел 32 матча, пропустил 38 голов и сохранил ворота на замке девять раз. Ранее Ливаковича предлагали обменять в «Реал» на Андрея Лунина.

Доминик Ливакович Динамо Киев Фенербахче трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
DaVinci
А цей ідот і далі продовжує постити свої тупі новини...
Der Gartenzwerg
О, так, у воротарі вся проблема! Треба зробити один єдиний трансфер, витрати 10 млн на воротаря  і одразу гра налагодиться! 
_ Moore
Нині Суркіс не може центрбека законтрактувати  за 5 лямів, з якого це дива йому потрібен кіпер за десять?
