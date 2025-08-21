Трансферная бомба. Реал готовит обмен суперзвездами с Ман Сити

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 августа 2025, 23:18 | Обновлено 21 августа 2025, 23:19
Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд могут сменить клубы

Мадридский «Реал» намерен обменять бразильского вингера Винисиуса Жуниора на норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, в Мадриде намерен объединить Холанда и Килиана Мбаппе в одной команде. Поэтому «сливочные» хотят совершить обмен бразильца на норвежца в 2026 году.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 34 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо определился с футболистами, которые покинут «Реал» через год.

Источник: Fichajes.net
