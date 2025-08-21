Трансферная бомба. Реал готовит обмен суперзвездами с Ман Сити
Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд могут сменить клубы
Мадридский «Реал» намерен обменять бразильского вингера Винисиуса Жуниора на норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, в Мадриде намерен объединить Холанда и Килиана Мбаппе в одной команде. Поэтому «сливочные» хотят совершить обмен бразильца на норвежца в 2026 году.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 34 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Алонсо определился с футболистами, которые покинут «Реал» через год.
