Алонсо определился с футболистами, которые покинут Реал через год

Защитники мадридского «Реала» Антонио Рюдигер и Давид Алаба разочаровали главного тренера Хаби Алонсо, который готов отпустить обоих игроков после завершения сезона 2025/26.

По информации испанской прессы, наставник «сливочных» принял решение предоставить место в стартовом составе Дину Хейсену и Эдеру Милитао. Именно эта пара будет выходить на поле в официальных матчах.

Алонсо недоволен игровой формой Алабы и Рюдигера, а также постоянными травмами указанных игроков, однако продать их будет крайне проблематично. Оба защитника отказались покидать Мадрид во время нынешнего трансферного окна.

По этой причине «Реал» решил подождать один год и отпустить игроков свободными агентами. В Мадриде так и не смогли найти клубы, которые были бы заинтересованы в трансферах Антонио и Давида.

Королевский клуб готов потерять защитников бесплатно, но облегчить зарплатную ведомость.