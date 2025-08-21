Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо определился с футболистами, которые покинут Реал через год
Испания
21 августа 2025, 11:03 |
836
1

Алонсо определился с футболистами, которые покинут Реал через год

Мадридский клуб не планирует продлевать соглашения с Рюдигером и Алабой

21 августа 2025, 11:03 |
836
1
Алонсо определился с футболистами, которые покинут Реал через год
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Защитники мадридского «Реала» Антонио Рюдигер и Давид Алаба разочаровали главного тренера Хаби Алонсо, который готов отпустить обоих игроков после завершения сезона 2025/26.

По информации испанской прессы, наставник «сливочных» принял решение предоставить место в стартовом составе Дину Хейсену и Эдеру Милитао. Именно эта пара будет выходить на поле в официальных матчах.

Алонсо недоволен игровой формой Алабы и Рюдигера, а также постоянными травмами указанных игроков, однако продать их будет крайне проблематично. Оба защитника отказались покидать Мадрид во время нынешнего трансферного окна.

По этой причине «Реал» решил подождать один год и отпустить игроков свободными агентами. В Мадриде так и не смогли найти клубы, которые были бы заинтересованы в трансферах Антонио и Давида.

Королевский клуб готов потерять защитников бесплатно, но облегчить зарплатную ведомость.

По теме:
Реал провел переговоры с Куртуа о будущем бельгийского голкипера
С Полесьем не сыграет. Фиорентина разорвет контракт с игроком
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Реал Мадрид Хаби Алонсо Антонио Рюдигер Давид Алаба Дин Хейсен Эдер Милитао трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Футбол | 20 августа 2025, 13:41 14
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд

Николо Скира сообщил, что итальянец договорился о переходе в «Манчестер Сити»

Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Бокс | 20 августа 2025, 17:29 2
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»

Александр заявил, что молодой британец готов к бою с ним

Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Футбол | 21.08.2025, 12:15
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 21.08.2025, 12:20
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Відмова Рюдігера і Алаби залишати Реал очікувана. такої зарплати, як в Реалі, їм зараз ніхто не дасть.
Ответить
0
Популярные новости
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 15
Футбол
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28 1
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем