Кевин вернулся. Арда Туран рассказал о кадровой ситуации в Шахтера
Горняков ждет матч квалификации Лиги конференции против клуба Серветт
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о кадровой ситуации пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций УЕФА с «Серветтом» (1:1):
«Кевин вернулся к нам, и мы рады этому. Но впервые с командой он тренировался только вчера. Мы бережем его. Вопрос его игрового времени мы будем решать вместе, ведь здоровье моих игроков для меня очень важно.
Конопля и Алиссон готовы играть завтра. Мы радуемся за Коноплю и Алиссона. Алиссон вернулся после того удара, который он получил.
Что касается Крыськива: я очень хочу, чтобы он был с нами. А Траоре и Эгиналду, вы уже знаете, – их не будет с нами длительное время».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Лапин сообщил, что украинский боксер выйдет на ринг против Джозефа Паркера
Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву