«Сделает это быстро». Во Франции Забарного уже видят игроком старта ПСЖ

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс поделился мнением о перспективах украинского защитника Ильи Забарного в «ПСЖ».

«Я думаю, что, если он будет хорошо выступать, то очень быстро станет игроком стартового состава в этой команде. Выступления будут определять его игровое время.

Но мы не должны забывать о Маркиньосе. Мы вполне можем увидеть новую схему игры с тремя центральными защитниками», – цитирует Хокинса Planete PSG.

Ранее бывший игрок «ПСЖ» Гийом Оаро рассказал, что его больше всего поразило в игре Забарного.