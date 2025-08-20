«Сделает это быстро». Во Франции Забарного уже видят игроком старта ПСЖ
Фабрис Хокинс – о потенциале украинца
Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс поделился мнением о перспективах украинского защитника Ильи Забарного в «ПСЖ».
«Я думаю, что, если он будет хорошо выступать, то очень быстро станет игроком стартового состава в этой команде. Выступления будут определять его игровое время.
Но мы не должны забывать о Маркиньосе. Мы вполне можем увидеть новую схему игры с тремя центральными защитниками», – цитирует Хокинса Planete PSG.
Ранее бывший игрок «ПСЖ» Гийом Оаро рассказал, что его больше всего поразило в игре Забарного.
