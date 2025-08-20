«Сделает это быстро». Во Франции Забарного уже видят игроком старта ПСЖ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
20 августа 2025, 18:51 | Обновлено 20 августа 2025, 18:52
Фабрис Хокинс – о потенциале украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс поделился мнением о перспективах украинского защитника Ильи Забарного в «ПСЖ».

«Я думаю, что, если он будет хорошо выступать, то очень быстро станет игроком стартового состава в этой команде. Выступления будут определять его игровое время.

Но мы не должны забывать о Маркиньосе. Мы вполне можем увидеть новую схему игры с тремя центральными защитниками», – цитирует Хокинса Planete PSG.

Ранее бывший игрок «ПСЖ» Гийом Оаро рассказал, что его больше всего поразило в игре Забарного.

