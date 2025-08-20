Джанлука ДИ МАРЦИО: «Этот клуб всерьез рассматривает кандидатуру Довбика»
Украинского форварда может подписать Наполи
Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал слухи о возможном переходе украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика в «Наполи».
«Наполи» предлагают по 10-15 нападающих в день. В среду, 20 августа, состоится решающая консультация по Лукаку, и мы поймем – будет ли он проходить консервативное лечение или понадобится операция. После этого мы будем иметь еще более точное представление о сроках его восстановления.
Сегодня же мы можем вспомнить имя, которое связывают с «Наполи», и мы подтверждаем эту информацию. Они всерьез рассматривают его, поэтому посмотрим, будут ли реальные переговоры. Это Довбик из «Ромы».
Мы знаем, что у него есть некоторые проблемы с Гасперини. Он не в фаворе у нового тренера «Ромы», тот отдает предпочтение Фергюсону перед украинцем. «Милан» также рассматривал Довбика, есть еще клубы за рубежом «Эвертон» и «Вильярреал», – сказал Ди Марцио в программе Calciomercato l’Originale.
Ранее итальянский журналист Энрико Камелио заявил, что видел Довбика на тренировке «Ромы» и что тот выглядел катастрофически.
