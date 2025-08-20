Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 09:31 |
Дебютант УПЛ нацелился на 21-летнего форварда из чемпионата Франции

Бен Хамед Туре может продолжить карьеру в составе «Эпицентра»

Дебютант УПЛ нацелился на 21-летнего форварда из чемпионата Франции
ФК Аяччо. Бен Хамед Туре

Дебютант Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» – продолжает работу на трансферном рынке и ищет варианты для усиления состава.

Клуб из Каменец-Подольского заинтересован в услугах 21-летнего форварда Бена Хамеда Туре, который выступает в составе «Аяччо». Ивуариец – талантливый, фактурный футболист, который может сыграть как в центре поля, так и закрыть позицию вингера.

Туре перебрался во Францию в июле 2021 года и с тех пор выступает за «Аяччо». Сначала играл за U-19 и дубль, а в 2023 году был переведен в первую команду.

В прошлом сезоне Туре провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Контракт форварда истекает в июне 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет 400 тысяч евро.

«Эпицентр» стартовал в элитном дивизионе Украины с трех поражений и теперь занимает 15-е место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Нагорняка проиграли «Динамо» (1:4), «Шахтеру» (0:1) и ЛНЗ (0:1).

Эпицентр Каменец-Подольский чемпионат Франции по футболу Лига 2 (Франция) Аяччо ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
