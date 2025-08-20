Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 августа 2025, 00:41
0

45 за Реал. Килиан Мбаппе продвигается в клубном рейтинге бомбардиров

Гол француза с пенальти помог «сливочным» стартовать с победы в чемпионате Испании

45 за Реал. Килиан Мбаппе продвигается в клубном рейтинге бомбардиров
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче первого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома победил «Осасуну» со счетом 1:0.

Голом с пенальти в этой игре отметился Килиан Мбаппе. Француз с начала прошлого сезона имеет в своем активе 8 реализованных одиннадцатиметровых ударов, что является лучшим показателем среди всех игроков Ла Лиги (Анте Будимир также имеет 8).

Килиан Мбаппе теперь имеет 50 результативных действий за «Реал» во всех турнирах: 45 голов и 5 ассистов.

Имея в своем активе 45 голов за клуб, француз теперь делит 57-е место в истории лучших бомбардиров «Реала» с Антонио Алсуа. На 56-м месте находится Рафаэль Васкес (47 забитых мячей).

Килиан Мбаппе забил 27 голов на «Сантьяго Бернабеу», по этому показателю он является третьим французом в истории клуба.

Голы французских футболистов на Сантьяго Бернабеу

  1. 183 – Карим Бензема
  2. 31 – Зинедин Зидан
  3. 27 – Килиан Мбаппе
