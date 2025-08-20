45 за Реал. Килиан Мбаппе продвигается в клубном рейтинге бомбардиров
Гол француза с пенальти помог «сливочным» стартовать с победы в чемпионате Испании
В матче первого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома победил «Осасуну» со счетом 1:0.
Голом с пенальти в этой игре отметился Килиан Мбаппе. Француз с начала прошлого сезона имеет в своем активе 8 реализованных одиннадцатиметровых ударов, что является лучшим показателем среди всех игроков Ла Лиги (Анте Будимир также имеет 8).
Килиан Мбаппе теперь имеет 50 результативных действий за «Реал» во всех турнирах: 45 голов и 5 ассистов.
Имея в своем активе 45 голов за клуб, француз теперь делит 57-е место в истории лучших бомбардиров «Реала» с Антонио Алсуа. На 56-м месте находится Рафаэль Васкес (47 забитых мячей).
Килиан Мбаппе забил 27 голов на «Сантьяго Бернабеу», по этому показателю он является третьим французом в истории клуба.
Голы французских футболистов на Сантьяго Бернабеу
- 183 – Карим Бензема
- 31 – Зинедин Зидан
- 27 – Килиан Мбаппе
