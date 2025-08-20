Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист Роналду позволил ему обойти Неймара
Саудовская Аравия
20 августа 2025, 00:31 | Обновлено 20 августа 2025, 00:32
159
0

Ассист Роналду позволил ему обойти Неймара

Португалец занимает 6-е место в XXI веке по количеству результативных передач

20 августа 2025, 00:31 | Обновлено 20 августа 2025, 00:32
159
0
Ассист Роналду позволил ему обойти Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Аль-Иттихад» со счетом 2:1.

Победный гол в матче забил новичок «Аль-Насра» Жоау Феликс с передачи Криштиану Роналду.

Для Роналду этот ассист стал 258-м в карьере. По этому показателю португалец обошел Неймара (257) и вышел на 6-е место по количеству результативных передач в XXI веке.

Лучшие игроки по количеству результативных передач в XXI веке

  • 389 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 290 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 290 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 289 – Душан Тадич (Сербия)
  • 279 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
  • 258 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 257 – Неймар (Бразилия)
По теме:
Элитная четверка. Список игроков, которые забивали на каждой минуте матча
Месси – лидер XXI века по количеству хет-триков в одном сезоне
Кто возьмет награду? Последние 10 лучших игроков АПЛ по версии PFA
Неймар Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда статистика Лионель Месси Луис Суарес Кевин Де Брюйне Душан Тадич Анхель Ди Мария
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19 августа 2025, 21:31 12
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу

«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Футбол | 19 августа 2025, 08:26 3
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге

Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа

Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 19.08.2025, 23:02
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 86
Футбол
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем