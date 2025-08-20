Ассист Роналду позволил ему обойти Неймара
Португалец занимает 6-е место в XXI веке по количеству результативных передач
В полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Аль-Иттихад» со счетом 2:1.
Победный гол в матче забил новичок «Аль-Насра» Жоау Феликс с передачи Криштиану Роналду.
Для Роналду этот ассист стал 258-м в карьере. По этому показателю португалец обошел Неймара (257) и вышел на 6-е место по количеству результативных передач в XXI веке.
Лучшие игроки по количеству результативных передач в XXI веке
- 389 – Лионель Месси (Аргентина)
- 290 – Луис Суарес (Уругвай)
- 290 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 289 – Душан Тадич (Сербия)
- 279 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
- 258 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 257 – Неймар (Бразилия)
