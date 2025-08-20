Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Элитная четверка. Список игроков, которые забивали на каждой минуте матча
Другие новости
20 августа 2025, 00:22 | Обновлено 20 августа 2025, 01:07
393
1

Элитная четверка. Список игроков, которые забивали на каждой минуте матча

Трое из четырех игроков играли в составе «Барселоны»

20 августа 2025, 00:22 | Обновлено 20 августа 2025, 01:07
393
1
Элитная четверка. Список игроков, которые забивали на каждой минуте матча
Getty Images/Global Images Ukraine

За всю историю современного футбола только четверо игроков отличились забитым мячом на каждой минуте матча (1 – 90): уругваец Луис Суарес, поляк Роберт Левандовски, швед Златан Ибрагимович и португалец Криштиану Роналду. Интересно, что все они выступали на позиции центрфорварда.

Чаще всего голы они забивали в следующие отрезки:

  • 61–75 минуты – Суарес (98), Ибрагимович (101)
  • 76–90 минуты – Левандовски (110), Роналду (153)

Наиболее редко они отмечались в промежутке 1-15 минуты: Суарес – 53, Левандовски – 78, Ибрагимович – 66, Роналду – 97.

Клубы игроков, которые забивали на каждой минуте матча

  • Луис Суарес – Гронинген, Аякс, Ливерпуль, Барселона, Атлетико Мадрид, Насьональ, Гремио, Интер Майами
  • Роберт Левандовски – Знич, Лех Познань, Боруссия Дортмунд, Бавария, Барселона
  • Златан Ибрагимович – Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лос-Анджелес Гелакси
  • Криштиану Роналду – Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Аль-Наср
По теме:
Мастантуоно – третий самый молодой иностранный дебютант Реала в Ла Лиге
45 за Реал. Килиан Мбаппе продвигается в клубном рейтинге бомбардиров
Ассист Роналду позволил ему обойти Неймара
статистика Барселона Луис Суарес Роберт Левандовски Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Бавария Боруссия Дортмунд Ювентус Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Аль-Наср Эр-Рияд Спортинг Лиссабон Лос-Анджелес Гэлакси Лех Познань Знич Прушкув Гронинген Аякс Ливерпуль Атлетико Мадрид Насьональ Монтевидео Гремио Интер Майами Мальме Интер Милан Милан ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рио Фердинанд назвал единственного игрока, которого ненавидел
Футбол | 20 августа 2025, 00:39 0
Рио Фердинанд назвал единственного игрока, которого ненавидел
Рио Фердинанд назвал единственного игрока, которого ненавидел

Легенда «МЮ» – об Иане Райте

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Футбол | 19 августа 2025, 06:23 9
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ

С 15 по 18 августа прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 19.08.2025, 23:02
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FootFun1
"Двоє з них грали у складі Барселони" на спорт.юа "журналісти" змагаються хто з них тупіший??? Цікаво, Дмитро Банар сам зрозуміє чому його тупим називають?
Ответить
-1
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 2
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем