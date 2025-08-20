Элитная четверка. Список игроков, которые забивали на каждой минуте матча

За всю историю современного футбола только четверо игроков отличились забитым мячом на каждой минуте матча (1 – 90): уругваец Луис Суарес, поляк Роберт Левандовски, швед Златан Ибрагимович и португалец Криштиану Роналду. Интересно, что все они выступали на позиции центрфорварда.

Чаще всего голы они забивали в следующие отрезки:

61–75 минуты – Суарес (98), Ибрагимович (101)

76–90 минуты – Левандовски (110), Роналду (153)

Наиболее редко они отмечались в промежутке 1-15 минуты: Суарес – 53, Левандовски – 78, Ибрагимович – 66, Роналду – 97.

Клубы игроков, которые забивали на каждой минуте матча

Луис Суарес – Гронинген, Аякс, Ливерпуль, Барселона, Атлетико Мадрид, Насьональ, Гремио, Интер Майами

Роберт Левандовски – Знич, Лех Познань, Боруссия Дортмунд, Бавария, Барселона

Златан Ибрагимович – Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лос-Анджелес Гелакси

Криштиану Роналду – Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Аль-Наср