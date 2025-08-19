Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новичок АПЛ побил трансферный рекорд чемпионата
Англия
19 августа 2025, 21:45
Новичок АПЛ побил трансферный рекорд чемпионата

«Сандерленд» в течение нынешнего трансферного окна потратил 165 миллионов евро

19 августа 2025, 21:45
Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок АПЛ, «Сандерленд» установил новый рекорд чемпионата среди клубов, которые повысились из Чемпионшипа: команда потратила наибольшую сумму на трансферы – 165 млн.

До этого рекорд принадлежал «Ноттингем Форест», который в сезоне 2022/23, став участником Премьер-лиги, приобрел игроков на сумму 155,2 млн.

Место в списке нашлось и другому новичку АПЛ – «Бернли», который в течение летнего трансферного окна потратил 125,7 млн.

Крупнейшие трансферные расходы клубов, которые повысились до АПЛ

  1. 165 млн евро – Сандерленд (2025/26)
  2. 155,2 млн евро – Ноттингем Форест (2022/23)
  3. 148,6 млн евро – Астон Вилла (2019/20)
  4. 125,7 млн евро – Бернли (2025/26)
  5. 125 млн евро – Ипсвич (2024/25)
  6. 117,2 млн евро – Саутгемптон (2024/25)
  7. 113,1 млн евро – Фулхэм (2018/19)
  8. 110,5 млн евро – Бернли (2023/24)
  9. 92 млн евро – Вулверхэмптон (2018/19)
  10. 89,2 млн евро – Лидс (2020/21)

Сандерленд рекорд финансы Бернли Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
