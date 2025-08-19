Новичок АПЛ побил трансферный рекорд чемпионата

Новичок АПЛ, «Сандерленд» установил новый рекорд чемпионата среди клубов, которые повысились из Чемпионшипа: команда потратила наибольшую сумму на трансферы – 165 млн.

До этого рекорд принадлежал «Ноттингем Форест», который в сезоне 2022/23, став участником Премьер-лиги, приобрел игроков на сумму 155,2 млн.

Место в списке нашлось и другому новичку АПЛ – «Бернли», который в течение летнего трансферного окна потратил 125,7 млн.

Крупнейшие трансферные расходы клубов, которые повысились до АПЛ