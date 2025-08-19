Александр РИЗНИЧЕНКО: «Нужно понимать самое главное – должен быть порядок»

Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Ризниченко ответил на ряд вопросов:

«Планируем открыть филиал своей детско-юношеской школы в поселке Чемеровцы Хмельницкой области. Уже разрабатывается проект, и мы планируем на средства от УЕФА, поступившие в этом сезоне, построить еще один манеж и развивать детский футбол в Хмельницкой области, чтобы оболонские детские команды были представлены в этом регионе.

Александр Антоненко? Единственное, за что я волновался, знаете, – это его характер. Он очень добрый, очень позитивный и очень ответственный человек. Я ему когда-то говорил, что нельзя быть настолько добрым. Тебе нужно понимать самое главное – это то, что должен быть порядок. Футболисты должны выполнять вашу установку, которую тренеры дают перед игрой и во время тренировочного процесса. Если футболист почувствует хоть какое-то послабление, то процессы в команде начнут развиваться совсем по-другому.

Уход Сергея Шищенко? Конечно, мы не ожидали такого шага от Сергея Шищенко. У него был контракт еще на два года. Как мы разошлись – это одному Господу Богу известно. Более того, вместе с Шищенко ушли и основные футболисты, которые у нас играли. Также ушли игроки из других клубов, которых мы обсуждали и планировали пригласить к нам.

Мы подтверждаем, что футбольный клуб «Металлист 1925» направлял предложение по Денису Марченко. Во-первых, это предложение не устроило руководство. А во-вторых, сейчас мы понимаем, что такой вратарь нам нужен. Вы же понимаете, молодой парень является кандидатом в сборную U-20. Он может поехать на чемпионат мира. Неизвестно, как он там проявит себя. Президент сейчас не готов принимать какое-либо решение по Марченко.

Команда в этом сезоне должна быть не ниже седьмого места. Есть скептики, тиктокеры смеются и вспоминают Живчик. Но есть поговорка: цыплят осенью считают. Поэтому посмотрим, как мы завершим сезон и кто где окажется».