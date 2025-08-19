US Open19 августа 2025, 20:51 |
На US Open не сыграет: 20-я ракетка мира пропустит второй Grand Slam подряд
Артур Фис пропустит американский мейджор из-за травмы спины
19 августа 2025, 20:51
20-я ракетка мира в мужском одиночном разряде Артур Фис пропустит Открытый чемпионат США 2025.
Француз снялся с US Open из-за травмы спины, которую получил еще на Ролан Гаррос. Тогда у него был диагностирован стрессовый перелом спины и он пропустил Уимблдонский турнир.
Артур сыграл на Мастерсе в Торонто, где вначале прошел Пабло Карреньо Бусту, а затем уступил Иржи Легечке.
Вместо Арутра в основную сетку слэма в США попадет лаки-лузер. В прошлом году Фис дошел до второго раунда на американском мейджоре в Нью-Йорке.
