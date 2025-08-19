На US Open не сыграет: 20-я ракетка мира пропустит второй Grand Slam подряд

20-я ракетка мира в мужском одиночном разряде Артур Фис пропустит Открытый чемпионат США 2025.

Француз снялся с US Open из-за травмы спины, которую получил еще на Ролан Гаррос. Тогда у него был диагностирован стрессовый перелом спины и он пропустил Уимблдонский турнир.

Артур сыграл на Мастерсе в Торонто, где вначале прошел Пабло Карреньо Бусту, а затем уступил Иржи Легечке.

Вместо Арутра в основную сетку слэма в США попадет лаки-лузер. В прошлом году Фис дошел до второго раунда на американском мейджоре в Нью-Йорке.