Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. На US Open не сыграет: 20-я ракетка мира пропустит второй Grand Slam подряд
US Open
19 августа 2025, 20:51 |
180
0

На US Open не сыграет: 20-я ракетка мира пропустит второй Grand Slam подряд

Артур Фис пропустит американский мейджор из-за травмы спины

19 августа 2025, 20:51 |
180
0
На US Open не сыграет: 20-я ракетка мира пропустит второй Grand Slam подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

20-я ракетка мира в мужском одиночном разряде Артур Фис пропустит Открытый чемпионат США 2025.

Француз снялся с US Open из-за травмы спины, которую получил еще на Ролан Гаррос. Тогда у него был диагностирован стрессовый перелом спины и он пропустил Уимблдонский турнир.

Артур сыграл на Мастерсе в Торонто, где вначале прошел Пабло Карреньо Бусту, а затем уступил Иржи Легечке.

Вместо Арутра в основную сетку слэма в США попадет лаки-лузер. В прошлом году Фис дошел до второго раунда на американском мейджоре в Нью-Йорке.

По теме:
Александра Олейникова – Лизетт Кабрера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенсационный полуфиналист Мастерса в Цинциннати снялся с квалификации USO
А была бы Элина... Монфис с Осакой покинули микст US Open в первом же матче
Артур Фис US Open 2025 травма травма спины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Футбол | 19 августа 2025, 01:44 4
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ

Владислав Супряга вряд ли останется в Динамо

МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Футбол | 19 августа 2025, 00:53 3
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»

Киллиан – о Доннарумме

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Теннис | 19.08.2025, 19:14
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Бокс | 19.08.2025, 07:03
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
18.08.2025, 09:34 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
18.08.2025, 07:11 2
Теннис
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем