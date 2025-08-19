Без игрока основы. Известная заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне поединка на сайте УЕФА появилась заявка киевлян на этот матч:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тимчик, Александр Караваев, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак.

Полузащитники: Александр Яцик, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко.

Нападающие: Владислав Ванат, Анхель Торрес, Федор Задорожний, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро.

Интересно, что в список не попали Тарас Михавко, Валентин Рубчинский и Матвей Пономаренко. Возможно, они будут заявлены на матч в списке Б.