Без игрока основы. Известная заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
В список не попал Тарас Михавко
21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».
Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.
Накануне поединка на сайте УЕФА появилась заявка киевлян на этот матч:
Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко.
Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тимчик, Александр Караваев, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак.
Полузащитники: Александр Яцик, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко.
Нападающие: Владислав Ванат, Анхель Торрес, Федор Задорожний, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро.
Интересно, что в список не попали Тарас Михавко, Валентин Рубчинский и Матвей Пономаренко. Возможно, они будут заявлены на матч в списке Б.
