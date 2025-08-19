Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Анчелотти не вызовет Винисиуса в сборную Бразилии. Известна причина
Бразилия
19 августа 2025, 14:02 | Обновлено 19 августа 2025, 14:53
Анчелотти не вызовет Винисиуса в сборную Бразилии. Известна причина

Звезда сборной Бразилии не сыграет с Чили и Боливией

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не сыграет в предстоящих матчах сборной Бразилии. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, главный тренер бразильской национальной команды Карло Анчелотти решил не вызывать 25-летнего футболиста на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира из-за дисквалификации на матч с Чили и желания уберечь его от трудной поездки на высоту в 4100 метров на матч с Боливией.

Другие бразильцы из «Реала» отправятся на матчи национальной команды: Родриго и Милитао попали в предварительную заявку.

Ранее сообщалось о том, что звездный футболист «Реала» намерен покинуть клуб.

Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу Эдер Милитао Родриго Гоес Реал Мадрид Карло Анчелотти сборная Чили по футболу сборная Боливии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Globo Esporte
