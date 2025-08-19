Анчелотти не вызовет Винисиуса в сборную Бразилии. Известна причина

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не сыграет в предстоящих матчах сборной Бразилии. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, главный тренер бразильской национальной команды Карло Анчелотти решил не вызывать 25-летнего футболиста на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира из-за дисквалификации на матч с Чили и желания уберечь его от трудной поездки на высоту в 4100 метров на матч с Боливией.

Другие бразильцы из «Реала» отправятся на матчи национальной команды: Родриго и Милитао попали в предварительную заявку.

Ранее сообщалось о том, что звездный футболист «Реала» намерен покинуть клуб.