Голкипер МЮ может вернуться в Серию А. На него вышел гранд Италии

Миланский «Интер» рассматривает вариант трансфера голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

Итальянский клуб готов воспользоваться проблемами Андре в Манчестере, чтобы пригласить вратаря в Милан, где Онана является одним из любимцев публики.

Руководство «Интера» видит в кандидатуре Андре потенциальную замену Яну Зоммеру, который раздумывает над переходом.

В период с лета 2022 по лето 2023 года Онана выступал за миланский клуб, проведя 41 матч. Камерунец помог «Интеру» выиграть Кубок и Суперкубок Италии, а также выйти в финал Лиги чемпионов, где итальянцы уступили «Манчестер Сити».