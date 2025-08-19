Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голкипер МЮ может вернуться в Серию А. На него вышел гранд Италии
Англия
19 августа 2025, 13:53 | Обновлено 19 августа 2025, 14:07
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Миланский «Интер» рассматривает вариант трансфера голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

Итальянский клуб готов воспользоваться проблемами Андре в Манчестере, чтобы пригласить вратаря в Милан, где Онана является одним из любимцев публики.

Руководство «Интера» видит в кандидатуре Андре потенциальную замену Яну Зоммеру, который раздумывает над переходом.

В период с лета 2022 по лето 2023 года Онана выступал за миланский клуб, проведя 41 матч. Камерунец помог «Интеру» выиграть Кубок и Суперкубок Италии, а также выйти в финал Лиги чемпионов, где итальянцы уступили «Манчестер Сити».

Манчестер Юнайтед Андре Онана чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: The Sun
