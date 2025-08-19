Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Лестера и АПЛ определился со своей судьбой. Он хочет в Шотландию
Англия
19 августа 2025, 11:25 | Обновлено 19 августа 2025, 11:28
368
0

Легенда Лестера и АПЛ определился со своей судьбой. Он хочет в Шотландию

Джейми Варди нашел новый клуб

19 августа 2025, 11:25 | Обновлено 19 августа 2025, 11:28
368
0
Легенда Лестера и АПЛ определился со своей судьбой. Он хочет в Шотландию
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

38-летний центральный нападающий Джейми Варди, находящийся в статусе свободного агента, определился с будущим клубом.

Опытный футболист стремится перейти в шотландский «Селтик», чтобы снова поработать под руководством тренера Брендана Роджерса.

Руководство «Селтика» не против подписать контракт с Варди для усиления атакующей линии команды и увеличения конкуренции.

По мнению «кельтов», опыт Варди способен добавить уверенности его партнёрам в выступлениях на евроарене.

Кроме того, услугами форварда заинтересованы четыре английских клуба: «Вест Хэм», «Брентфорд», «Сандерленд» и «Рексем».

Джейми провел 13 лет в составе «Лестера», с которым завоевал чемпионский титул Английской Премьер-лиги. За это время в клубе форвард отыграл 500 поединков, в которых оформил 200 голов и 71 ассистов.

По теме:
Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд
Миллион долларов. Киевский клуб отказался продавать игрока в Металлист 1925
Защитник сборной Украины пропустил матч Премьер-лиги из-за травмы
трансферы свободный агент Лестер Джейми Варди трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Шотландии по футболу Селтик
Андрей Витренко Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18 августа 2025, 16:10 14
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски

Одним из фигурантов дела является Владимир Тесля

Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18 августа 2025, 14:27 94
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина

За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро

Бывший игрок Динамо назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против Пафоса
Футбол | 19.08.2025, 10:58
Бывший игрок Динамо назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против Пафоса
Бывший игрок Динамо назвал причину поражений киевлян в ЛЧ против Пафоса
Где Динамо? Где Шахтер? В топ-7 игроков УПЛ по обводкам нет их футболистов
Футбол | 19.08.2025, 10:26
Где Динамо? Где Шахтер? В топ-7 игроков УПЛ по обводкам нет их футболистов
Где Динамо? Где Шахтер? В топ-7 игроков УПЛ по обводкам нет их футболистов
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Футбол | 18.08.2025, 22:04
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 16
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 17
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем