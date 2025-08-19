Легенда Лестера и АПЛ определился со своей судьбой. Он хочет в Шотландию
Джейми Варди нашел новый клуб
38-летний центральный нападающий Джейми Варди, находящийся в статусе свободного агента, определился с будущим клубом.
Опытный футболист стремится перейти в шотландский «Селтик», чтобы снова поработать под руководством тренера Брендана Роджерса.
Руководство «Селтика» не против подписать контракт с Варди для усиления атакующей линии команды и увеличения конкуренции.
По мнению «кельтов», опыт Варди способен добавить уверенности его партнёрам в выступлениях на евроарене.
Кроме того, услугами форварда заинтересованы четыре английских клуба: «Вест Хэм», «Брентфорд», «Сандерленд» и «Рексем».
Джейми провел 13 лет в составе «Лестера», с которым завоевал чемпионский титул Английской Премьер-лиги. За это время в клубе форвард отыграл 500 поединков, в которых оформил 200 голов и 71 ассистов.
