Легенда Лестера и АПЛ определился со своей судьбой. Он хочет в Шотландию

38-летний центральный нападающий Джейми Варди, находящийся в статусе свободного агента, определился с будущим клубом.

Опытный футболист стремится перейти в шотландский «Селтик», чтобы снова поработать под руководством тренера Брендана Роджерса.

Руководство «Селтика» не против подписать контракт с Варди для усиления атакующей линии команды и увеличения конкуренции.

По мнению «кельтов», опыт Варди способен добавить уверенности его партнёрам в выступлениях на евроарене.

Кроме того, услугами форварда заинтересованы четыре английских клуба: «Вест Хэм», «Брентфорд», «Сандерленд» и «Рексем».

Джейми провел 13 лет в составе «Лестера», с которым завоевал чемпионский титул Английской Премьер-лиги. За это время в клубе форвард отыграл 500 поединков, в которых оформил 200 голов и 71 ассистов.