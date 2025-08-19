Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Овьедо подписал экс-центрбека Манчестер Юнайтед
Испания
19 августа 2025, 09:44 |
200
0

ОФИЦИАЛЬНО. Овьедо подписал экс-центрбека Манчестер Юнайтед

Эрик Байи перешел из одного испанского клуба в другой

19 августа 2025, 09:44 |
200
0
ОФИЦИАЛЬНО. Овьедо подписал экс-центрбека Манчестер Юнайтед
realoviedo.es

Клуб испанской Ла Лиги «Овьедо» официально отрапортовал о подписании 31-летнего центрального защитника Эрика Байи, последним клубом которого был «Вильярреал».

Ивуариец перешел в стан «Овьедо» свободным агентом, оформив контракт на два сезона.

Напомним, в 2016 году Байи за 38 миллионов евро перешел из «Вильярреала» в «Манчестер Юнайтед», где сыграл 113 официальных матчей.

Также на счету Байи 49 матчей за национальную сборную Кот-д’Ивуара.

По теме:
13 лет в клубе. Барселона приближается к продаже изгнанника Флика
Клубный чемпионат мира может проводиться каждые 2 года. ФИФА в раздумиях
Клубы из Италии и Испании хотят защитника Шахтера. Он в клубе только год
Эрик Байи Овьедо трансферы Ла Лиги Манчестер Юнайтед Вильярреал
Алексей Сливченко Источник: ФК Овьедо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Футбол | 18 августа 2025, 22:04 1
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»

«Барселона» проведет матч Ла Лиги в Майами

Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Футбол | 19 августа 2025, 08:27 2
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд ради игрока из чемпионата Украины

«Фулхэм» заплатит за Кевина, который выступает за донецкий «Шахтер», 45 или 50 млн евро

Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18.08.2025, 16:10
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Переговоры провалились. Звездный футболист Реала намерен покинуть клуб
Футбол | 19.08.2025, 09:48
Переговоры провалились. Звездный футболист Реала намерен покинуть клуб
Переговоры провалились. Звездный футболист Реала намерен покинуть клуб
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18.08.2025, 14:27
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 1
Бокс
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
Боб АРУМ: «Я ошеломлен решением судей. Он явно выиграл тот бой»
18.08.2025, 04:37
Бокс
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем