ОФИЦИАЛЬНО. Овьедо подписал экс-центрбека Манчестер Юнайтед

Клуб испанской Ла Лиги «Овьедо» официально отрапортовал о подписании 31-летнего центрального защитника Эрика Байи, последним клубом которого был «Вильярреал».

Ивуариец перешел в стан «Овьедо» свободным агентом, оформив контракт на два сезона.

Напомним, в 2016 году Байи за 38 миллионов евро перешел из «Вильярреала» в «Манчестер Юнайтед», где сыграл 113 официальных матчей.

Также на счету Байи 49 матчей за национальную сборную Кот-д’Ивуара.