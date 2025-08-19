Испания19 августа 2025, 09:44 |
ОФИЦИАЛЬНО. Овьедо подписал экс-центрбека Манчестер Юнайтед
Эрик Байи перешел из одного испанского клуба в другой
Клуб испанской Ла Лиги «Овьедо» официально отрапортовал о подписании 31-летнего центрального защитника Эрика Байи, последним клубом которого был «Вильярреал».
Ивуариец перешел в стан «Овьедо» свободным агентом, оформив контракт на два сезона.
Напомним, в 2016 году Байи за 38 миллионов евро перешел из «Вильярреала» в «Манчестер Юнайтед», где сыграл 113 официальных матчей.
Также на счету Байи 49 матчей за национальную сборную Кот-д’Ивуара.
