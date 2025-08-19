Клубы из Италии и Испании хотят защитника Шахтера. Он в клубе только год
Алаа Грам может покинуть склад горняков
Неназванные клубы испанской Ла Лиги и итальянской Серии А интересуются тунисским центральным защитником донецкого «Шахтера» Алаа Грамом, сообщает издание africafoot.
По информации источника, с каждым днем будущее 24-летнего футболиста в составе «горняков» становится все мрачнее.
В сезоне 2024/25 Алаа Грамом провел 13 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями.
На портале Transfermarkt контракт Грама оценивается в 1,5 миллиона евро. Год назад «Шахтер» заплатил «Сфакс'ене» за покупку футболиста 2 миллиона евро.
