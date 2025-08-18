Украина. Премьер лига18 августа 2025, 19:42 | Обновлено 18 августа 2025, 20:01
288
0
ВИДЕО. Кривбасс забил третий в ворота Зари. Дублем отличился Задерака
Шевченко отдал передачу примерно на 60 метров
18 августа 2025, 19:42 | Обновлено 18 августа 2025, 20:01
288
0
Во втором тайме команды снова начали активно атаковать на ворота друг друга.
Лучшими в атаке были игроки «Кривбасса».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 54-й минуте Шевченко сделал передачу на Задераке. Игроки «Зари» сделали для мяча 60-метровый коридор. Максим с первой попытки не обыграл Сапутина, а уже на добивании сумел завершить начатое.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 18 августа 2025, 07:11 2
Ига Свентек и Жасмин Паолини разыграют трофей тысячника в США
Футбол | 18 августа 2025, 19:31 0
Поединок состоится 18 августа в 22:00 по Киеву
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Футбол | 18.08.2025, 07:12
Футбол | 18.08.2025, 13:51
Комментарии 0
Популярные новости
17.08.2025, 10:14 13
18.08.2025, 07:53 3
16.08.2025, 21:31 12
17.08.2025, 00:13
17.08.2025, 00:45 24
18.08.2025, 08:53 15
18.08.2025, 07:19 8
16.08.2025, 22:05 1