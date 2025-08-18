ВИДЕО. Кривбасс забил третий в ворота Зари. Дублем отличился Задерака

Во втором тайме команды снова начали активно атаковать на ворота друг друга.

Лучшими в атаке были игроки «Кривбасса».

На 54-й минуте Шевченко сделал передачу на Задераке. Игроки «Зари» сделали для мяча 60-метровый коридор. Максим с первой попытки не обыграл Сапутина, а уже на добивании сумел завершить начатое.