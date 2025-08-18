Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кривбасс забил третий в ворота Зари. Дублем отличился Задерака
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 19:42 | Обновлено 18 августа 2025, 20:01
288
0

ВИДЕО. Кривбасс забил третий в ворота Зари. Дублем отличился Задерака

Шевченко отдал передачу примерно на 60 метров

18 августа 2025, 19:42 | Обновлено 18 августа 2025, 20:01
288
0
ВИДЕО. Кривбасс забил третий в ворота Зари. Дублем отличился Задерака
ФК Кривбасс

Во втором тайме команды снова начали активно атаковать на ворота друг друга.

Лучшими в атаке были игроки «Кривбасса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 54-й минуте Шевченко сделал передачу на Задераке. Игроки «Зари» сделали для мяча 60-метровый коридор. Максим с первой попытки не обыграл Сапутина, а уже на добивании сумел завершить начатое.

По теме:
Лидер львовских Карпат вызван в национальную сборную
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
ВИДЕО. После тревоги забил Будковский. Заря снова отстает на один мяч
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Заря - Кривбасс Максим Задерака
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18 августа 2025, 07:11 2
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати

Ига Свентек и Жасмин Паолини разыграют трофей тысячника в США

Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18 августа 2025, 19:31 0
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 августа в 22:00 по Киеву

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Футбол | 18.08.2025, 13:51
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Винисиус стал 7-м бразильцем, забившим гол за Шахтер в новом сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 13
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 15
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 8
Бокс
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем