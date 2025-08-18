18 августа, в финале турнира Цинциннати, между собой сыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Итальянский спортсмен смог достойно пережить ситуацию с допинговым скандалом, а дисквалификацию не повлияла на его уровень игры. В этом сезоне Синнер выиграл два турнира, но оба мейджоры – Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон. Стоит обратить внимание и на тот факт, что он играл в финала Рима и Ролан Гаррос.

На этом американском турнире спортсмен выглядит уверенно, он пока не отдал ни сета, где-то чувствовалось, что Янник может прибавить в нужный момент. Итальянец начал с победы над колумбийцем Галланом – 6:1, 6:1, потом прошел канадца Диалло – 6:2, 7:6. Больше всего проблем было с ветераном Маннарино – 6:4, 7:6, в четвертьфинале Синнер устроил разгром канадцу Оже Альяссиму – 6:0, 6:2, а в полуфинале француза Атмана – 7:6, 6:2. Синнер в этом сезоне выиграл все свои 12 встреч на харде.

Карлос Алькарас

Испанский звездный теннисист в этом сезоне выиграл целых пять турниров, но только один из них на харде, в Роттердаме. Алькарас выиграл Ролан Гаррос, играл в финале Уимблдона, так что на мейджорах у него нет проблем.

Здесь Карлос начал с победы над боснийцем Джумхуром – 6:1, 2:6, 6:3, далее разобрался с сербом Меджедовичем – 6:4, 6:4, не было проблем с итальянцем Нарди – 6:1, 6:4. Непростой была битва против «нейтрала» Рублева – 6:3, 4:6, 7:5. Довольно уверенно Алькарас прошел сильного Зверева – 6:4, 6:3. Титул в Цинциннати не позволит стать первой ракеткой мира, но точно прибавит уверенности перед следующими противостояниями со своим главным конкурентом. У испанца 20 побед в 24 матчах на харде в текущем сезоне.

Личные встречи

В очных противостояниях пока ведет Алькарас – 9:5, причем уже трижды спортсмены пересекались в этом году, везде это были финалы. В Риме и Ролан Гаррос на грунте побеждал испанец, а вот на Уимблдоне уже сильнее был Синнер.

Прогноз

Нас ожидает главное противостояние нового поколения, сравнивать этих ребят с условным Федерером и Надалем рано, но именно они правят дивизионом. Синнер небольшой фаворит, хотя в этой паре всегда сложно кому-то отдать предпочтение.

Не будет открытием сказать, что ожидается упорная борьба, между первым и вторым номером рейтинга, поставлю на тотал больше 22,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.