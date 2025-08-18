Украина. Премьер лига18 августа 2025, 16:56 | Обновлено 18 августа 2025, 16:57
ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой
Кевин частично тренируется в общей группе
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин частично вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, около двух недель назад бразилец получил мышечную травму, из-за чего пропустил несколько матчей «горняков».
В нынешнем сезоне Кевин провел три матча, в которых забил четыре гола. Контракт игрока с «горняками» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 12 млн евро.
"Sania" вчора мені казав що якщо Кевін сьогодні повернеться то тільки для занять йогою і не буде з командою а буде десь в себе вдома йогу робити. Ну я не буду зараз довго це коментувати. Я краще привітаю Кевіна з поверненням!!! Кевін не відволікайся на трансферні чутки і чекаємо від тебе голів якнайшвидше!
Super
