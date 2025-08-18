Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 16:56 | Обновлено 18 августа 2025, 16:57
917
2

ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой

Кевин частично тренируется в общей группе

18 августа 2025, 16:56 | Обновлено 18 августа 2025, 16:57
917
2
ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой
ФК Шахтер. Кевин

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин частично вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, около двух недель назад бразилец получил мышечную травму, из-за чего пропустил несколько матчей «горняков».

В нынешнем сезоне Кевин провел три матча, в которых забил четыре гола. Контракт игрока с «горняками» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 12 млн евро.

ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой

По теме:
МОНТЕЛЛА: «Арда Туран? Из Италии связывались со мной по поводу него»
Максим ФЕЩУК: «Командные действия в атаке нуждаются в улучшении»
Стало известно, сколько может заплатить Шахтер за Педро Габриэля
Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото тренировка травма
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ расторг контракт с игроком, которого ранее забрали в ТЦК
Футбол | 18 августа 2025, 16:22 0
Клуб УПЛ расторг контракт с игроком, которого ранее забрали в ТЦК
Клуб УПЛ расторг контракт с игроком, которого ранее забрали в ТЦК

Роман Гагун, похоже, покинет «Кудровку»

В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
Футбол | 18 августа 2025, 09:05 39
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы

Израильский клуб сыграет против чемпионов Украины в четвертом квалификационном раунде

Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18.08.2025, 07:19
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Футбол | 18.08.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
"Sania" вчора мені казав що якщо Кевін сьогодні повернеться то тільки для занять йогою і не буде з командою а буде десь в себе вдома йогу робити. Ну я не буду зараз довго це коментувати. Я краще привітаю Кевіна з поверненням!!! Кевін не відволікайся на трансферні чутки і чекаємо від тебе голів якнайшвидше!
Ответить
+1
Dynamo forever
Super 
Ответить
+1
Популярные новости
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
16.08.2025, 18:51 17
Баскетбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 29
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 41
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем