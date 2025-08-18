Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин частично вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, около двух недель назад бразилец получил мышечную травму, из-за чего пропустил несколько матчей «горняков».

В нынешнем сезоне Кевин провел три матча, в которых забил четыре гола. Контракт игрока с «горняками» истекает в декабре 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 12 млн евро.

ФОТО. Лидер Шахтера вернулся к тренировкам с командой