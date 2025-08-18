Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
18 августа 2025, 20:52 | Обновлено 18 августа 2025, 21:08
1950
2

Забарный обратился к болельщикам ПСЖ после дебюта за клуб в Лиге 1

Украинец сыграл успешный матч против «Нанта»

Забарный обратился к болельщикам ПСЖ после дебюта за клуб в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

17 августа состоялся матч первого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Нант» и ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В составе парижской команды дебютировал защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле 90 минут, а после матча поблагодарил болельщиков в своих социальных сетях.

«Первый шаг сделан! Первая победа за нами. Спасибо команде и нашим невероятным болельщикам! Вперед, Париж», – написал Забарный в Инстаграме.

Летом Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» за 63 миллиона евро.

По теме:
Футболист ПСЖ объяснил, для чего клуб купил Забарного
«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ
«Он идеально нам подходит». Луис Энрике уже в восторге от Забарного
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
На все життя пляма в біографію яку не відмити. Перейшов в команду до росіянина заради грошей.
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
