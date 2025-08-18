Франция18 августа 2025, 20:52 | Обновлено 18 августа 2025, 21:08
1950
2
Забарный обратился к болельщикам ПСЖ после дебюта за клуб в Лиге 1
Украинец сыграл успешный матч против «Нанта»
18 августа 2025, 20:52 | Обновлено 18 августа 2025, 21:08
1950
2
17 августа состоялся матч первого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Нант» и ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
В составе парижской команды дебютировал защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле 90 минут, а после матча поблагодарил болельщиков в своих социальных сетях.
«Первый шаг сделан! Первая победа за нами. Спасибо команде и нашим невероятным болельщикам! Вперед, Париж», – написал Забарный в Инстаграме.
Летом Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» за 63 миллиона евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 августа 2025, 05:32 1
Мэнни отметил самого себя
Футбол | 18 августа 2025, 01:32 1
Немец – о Нойере
Футбол | 18.08.2025, 21:48
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Футбол | 18.08.2025, 19:35
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
На все життя пляма в біографію яку не відмити. Перейшов в команду до росіянина заради грошей.
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
18.08.2025, 07:12
18.08.2025, 07:53 3
18.08.2025, 08:53 11
17.08.2025, 09:20 2
18.08.2025, 03:22 2
17.08.2025, 00:45 24
17.08.2025, 10:14 13
17.08.2025, 00:13