Забарный обратился к болельщикам ПСЖ после дебюта за клуб в Лиге 1

17 августа состоялся матч первого тура чемпионата Франции, в котором встретились «Нант» и ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

В составе парижской команды дебютировал защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле 90 минут, а после матча поблагодарил болельщиков в своих социальных сетях.

«Первый шаг сделан! Первая победа за нами. Спасибо команде и нашим невероятным болельщикам! Вперед, Париж», – написал Забарный в Инстаграме.

Летом Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» за 63 миллиона евро.