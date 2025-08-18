Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Олег РЫПАН: «Претензии есть ко всем, ко всей команде»

Главный тренер «Прикарпатья» прокомментировал поражение в матче с ФК «Чернигов»

Олег РЫПАН: «Претензии есть ко всем, ко всей команде»
ФК Прикарпатье. Олег Рыпан

В матче 3-го тура Первой лиги «Прикарпатье» на своем поле со счетом 0:3 уступило «Чернигову» Результат матча прокомментировал главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан.

«В первую очередь благодарим ВСУ за проведенную игру. Хочу поздравить Чернигов с победой, с хорошей победой. Что можно сказать? Во-первых, у нас не сложилась игра с первых минут. Пропустили первые, пошли в атаку. Ну, если бы реализовали из этих моментов хоть один момент, может, другая была бы игра. Проиграли борьбу. Так нельзя выходить на игры. Сейчас очень трудный чемпионат и все это понимают. В чем-то мы ошиблись в заменах. Потому так и получилось. Все равно старались.

Претензии есть ко всем, ко всей команде. Будем разбирать. Хорошо, что это произошло сейчас. Мы разберем, сделаем выводы, будем работать дальше», – сказал Олег Рыпан.

Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Олег Рыпан
