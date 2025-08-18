В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
Английский гранд хочет получить 20 миллионов фунтов
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко привлекает внимание «Фенербахче», сообщает OneFootball.
По информации источника, английский гранд намерен получить за 28-летнего футболиста 20 миллионов фунтов, даже несмотря на то, что до истечения контракта с украинцем остался лишь 1 год.
В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что британский журналист оценил перспективы Зинченко.
Зіна залишається в Арсеналі.