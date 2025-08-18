В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
18 августа 2025, 13:05 | Обновлено 18 августа 2025, 13:22
2026
6

Английский гранд хочет получить 20 миллионов фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко привлекает внимание «Фенербахче», сообщает OneFootball.

По информации источника, английский гранд намерен получить за 28-летнего футболиста 20 миллионов фунтов, даже несмотря на то, что до истечения контракта с украинцем остался лишь 1 год.

В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что британский журналист оценил перспективы Зинченко.

kadaad .
Интересно, что в Арсенале курят и нюхают!? 
Ответить
+1
GloryUkraine
20 млн фунтів. Тобто перемовини закінчилися навіть не розпочавшись.
Зіна залишається в Арсеналі.
Ответить
0
Serhii P.
Продамо за 10 лямів, а як "Фенербахче" зацікавився, то ціна зросла до 20. Так вони його ніколи не продадуть, а Зінченку тільки того й треба. Він не проти полірувати лавочку ще рік у Лондоні.
Ответить
0
Макс Максов
Для турків, це не гроші...
Ответить
0
Alexander Киев
Напишіть новину що Суркіс запропонував Зінченку повернутись в Україну, забайтіть на коментарі  ви ж все рівно пишите " за інформацією джерела " - буду вашим джерелом 
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
