В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко привлекает внимание «Фенербахче», сообщает OneFootball.

По информации источника, английский гранд намерен получить за 28-летнего футболиста 20 миллионов фунтов, даже несмотря на то, что до истечения контракта с украинцем остался лишь 1 год.

В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что британский журналист оценил перспективы Зинченко.