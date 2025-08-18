Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
Украинский защитник высказался об Усмане Дембеле
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный после матча с «Нантом» высказался о французском вингере Усмане Дембеле:
«Всегда мечтал играть вместе с Дембеле. Он невероятно талантлив технически, и хорошо, что он в нашей команде. Он абсолютно заслуживает «Золотой мяч», он выиграл все и был лучшим игроком прошлого сезона».
В прошедшем сезоне Усман дембеле провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился я35 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее Забарный прокомментировал свой дебют за «ПСЖ».
