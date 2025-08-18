Стало известно, сколько фанатов пришло на матч УПЛ Верес – Шахтер
Общее количество зрителей перешло за отметку 5 тысяч человек
17 августа в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч, в котором встретились «Верес» Ровно и «Шахтёр» Донецк.
Местом проведения поединка стал стадион «Авангард» в городе Ровно.
Донецкий клуб без особых проблем справился со своим соперником и одержал уверенную победу перед матчем Лиги конференций – 2:0.
После матча пресс-служба «Вереса» объявила общее количество болельщиков, посетивших игру с «горняками».
По подсчётам клуба, на стадионе «Авангард» во время футбольного поединка присутствовали 5 236 фанатов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги
Бразильский голкипер Эдерсон решил покинуть английский клуб