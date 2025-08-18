Стало известно, сколько фанатов пришло на матч УПЛ Верес – Шахтер

17 августа в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч, в котором встретились «Верес» Ровно и «Шахтёр» Донецк.

Местом проведения поединка стал стадион «Авангард» в городе Ровно.

Донецкий клуб без особых проблем справился со своим соперником и одержал уверенную победу перед матчем Лиги конференций – 2:0.

После матча пресс-служба «Вереса» объявила общее количество болельщиков, посетивших игру с «горняками».

По подсчётам клуба, на стадионе «Авангард» во время футбольного поединка присутствовали 5 236 фанатов.