Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 09:58 | Обновлено 18 августа 2025, 10:51
Стало известно, сколько фанатов пришло на матч УПЛ Верес – Шахтер

Общее количество зрителей перешло за отметку 5 тысяч человек

Стало известно, сколько фанатов пришло на матч УПЛ Верес – Шахтер
ФК Верес

17 августа в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч, в котором встретились «Верес» Ровно и «Шахтёр» Донецк.

Местом проведения поединка стал стадион «Авангард» в городе Ровно.

Донецкий клуб без особых проблем справился со своим соперником и одержал уверенную победу перед матчем Лиги конференций – 2:0.

После матча пресс-служба «Вереса» объявила общее количество болельщиков, посетивших игру с «горняками».

По подсчётам клуба, на стадионе «Авангард» во время футбольного поединка присутствовали 5 236 фанатов.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер фанаты болельщики
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
