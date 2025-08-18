Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
18 августа 2025, 09:05
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы

Израильский клуб сыграет против чемпионов Украины в четвертом квалификационном раунде

В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
ФК Маккаби Тель-Авив. Жарко Лазетич

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния главный тренер израильского клуба Жарко Лазетич прокомментировал будущую встречу с «бело-синими»:

«Матчи с «Динамо» будут иметь огромное значение для нашей команды. Но мы считаем, что имеем достаточно сил, чтобы выбить этого соперника из Лиги Европы. Нужно пробиться в следующий раунд.

У нас есть огромный выбор футболистов, которые готовы в любую минуту выйти на поле. За три дня мы еще лучше подготовимся к сопернику из Украины», – уверен Лазетич.

Второй поединок между «Маккаби» и «Динамо» состоится через неделю после первого – 28 августа в польском городе Люблин.

Istm
З великою вірогідністю так, зможуть.
Ответить
+2
AK.228
Дерзкие
Ответить
+1
DaVinci
Біда в тому, що в Україні в це не те, щоб вірили... Просто знають...
Ответить
0
putin khuylo stop the war
Вболіваємо за Маккабі. Динамо у ЛЄ нічого не світить, дуже потужні команди у цьому турнірі. А у ЛК можно щось позбирати для загального заліку
Ответить
0
Фанькин кот
Дынамка и так сольётся, без ваших особых стараний. Они киприотам слились, потому что находятся в этой офшорной юрисдикции. Сторговались, короче. А израильскому клубцу сольются тем более. Братки ✡️ суркисы 🕎 продадут💵 и эти две игры. На этот раз за шекели🇮🇱
Ответить
-1
Burevestnik
Ну програють ізраїльському клубу, ну і шо?
Будуть на пару з Шахтарем грати в груповому етапі в ЛК.
Шахтар вилетів із ЛЄ в ЛК, і не нудьгують,
приймають це як належне на даному етапі.
Полісся вилетить з ЛК, і на це треба прийняти.
Майже всі вболівальники футболу вірно приймають причину,
яка впливає на таку ситуацію.
Кіпіш піднімають лише дебіли.
- - - - - 
буду їх рахувати
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
