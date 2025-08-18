В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
Израильский клуб сыграет против чемпионов Украины в четвертом квалификационном раунде
21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».
Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния главный тренер израильского клуба Жарко Лазетич прокомментировал будущую встречу с «бело-синими»:
«Матчи с «Динамо» будут иметь огромное значение для нашей команды. Но мы считаем, что имеем достаточно сил, чтобы выбить этого соперника из Лиги Европы. Нужно пробиться в следующий раунд.
У нас есть огромный выбор футболистов, которые готовы в любую минуту выйти на поле. За три дня мы еще лучше подготовимся к сопернику из Украины», – уверен Лазетич.
Второй поединок между «Маккаби» и «Динамо» состоится через неделю после первого – 28 августа в польском городе Люблин.
