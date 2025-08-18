«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал игру двух легионеров – Эдуардо Герреро и Анхеля Торреса – в матче чемпионата Украины против «Эпицентра» (4:1):

«Я видел, как они работают – и один, и другой. Я вижу их упорство. У Торреса непростое повреждение. Как бы мы ни хотели, однако должны были выдержать некоторое время. Он обижался на меня, что я его не привлекал, но я прекрасно понимаю, что Анхель еще не набрал тех оптимальных кондиций, которые позволят ему играть и выходить в стартовом составе.

Относительно Герреро, я прекрасно чувствовал то, что он вот-вот должен решить (забить гол – прим). Он забил. Прекрасно, что у нас есть возможность, у нас есть игроки, которые готовы выходить и решать задачи.

Однако мы понимаем, что, когда играем на более высоком уровне, нам не дают много пространства. Скорости будут больше, однако будет меньше времени, чтобы принять решение на поле.

Я требую от своих игроков, чтобы они всегда в тренировочном процессе постоянно делали все как можно быстрее, чтобы индивидуально игроки росли, чтобы они становились сильнее, в первую очередь, для самих себя. Выходя на более высокий уровень, становится меньше времени, меньше пространства, более высокие скорости, интеллект гораздо выше, принятие решения гораздо быстрее. И все это влияет в конечном счете на результат», – поделился Шовковский.