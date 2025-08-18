Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 08:17 |
688
1

«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо

Главный тренер киевского клуба оценил игру Анхеля Торреса и Эдуардо Герреро

18 августа 2025, 08:17 |
688
1
«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал игру двух легионеров – Эдуардо Герреро и Анхеля Торреса – в матче чемпионата Украины против «Эпицентра» (4:1):

«Я видел, как они работают – и один, и другой. Я вижу их упорство. У Торреса непростое повреждение. Как бы мы ни хотели, однако должны были выдержать некоторое время. Он обижался на меня, что я его не привлекал, но я прекрасно понимаю, что Анхель еще не набрал тех оптимальных кондиций, которые позволят ему играть и выходить в стартовом составе.

Относительно Герреро, я прекрасно чувствовал то, что он вот-вот должен решить (забить гол – прим). Он забил. Прекрасно, что у нас есть возможность, у нас есть игроки, которые готовы выходить и решать задачи.

Однако мы понимаем, что, когда играем на более высоком уровне, нам не дают много пространства. Скорости будут больше, однако будет меньше времени, чтобы принять решение на поле.

Я требую от своих игроков, чтобы они всегда в тренировочном процессе постоянно делали все как можно быстрее, чтобы индивидуально игроки росли, чтобы они становились сильнее, в первую очередь, для самих себя. Выходя на более высокий уровень, становится меньше времени, меньше пространства, более высокие скорости, интеллект гораздо выше, принятие решения гораздо быстрее. И все это влияет в конечном счете на результат», – поделился Шовковский.

По теме:
Владислав ШАПОВАЛ: «Был уверен, что забью. А так бы не подходил»
Заря – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эпицентр - Динамо Эпицентр Каменец-Подольский Александр Шовковский Анхель Торрес Эдуардо Герреро
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17 августа 2025, 23:43 22
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом

Единственный в матче гол для гостей забил Витинья

Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17 августа 2025, 10:14 10
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер

«Горняки» могут продать Кевина

Винисиус Жуниор выбрал клуб, ради которого хочет покинуть Реал
Футбол | 18.08.2025, 07:59
Винисиус Жуниор выбрал клуб, ради которого хочет покинуть Реал
Винисиус Жуниор выбрал клуб, ради которого хочет покинуть Реал
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17.08.2025, 08:13
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
ШОВКОВСКИЙ: «Если бы просто проиграли Пафосу и все, был бы другой разговор»
Футбол | 18.08.2025, 02:27
ШОВКОВСКИЙ: «Если бы просто проиграли Пафосу и все, был бы другой разговор»
ШОВКОВСКИЙ: «Если бы просто проиграли Пафосу и все, был бы другой разговор»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Ніби все вірно сказано,
але для кожного футболіста є межа в розвитку
футбольного інтелекту, техніки, швидкості, швидкості прийняття рішень у грі.
Схоже шо більшість гравців основного складу
досягли цієї межі...
на жаль...   
Ответить
0
Популярные новости
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 3
Бокс
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
16.08.2025, 16:16 1
Футбол
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
16.08.2025, 22:05 1
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
16.08.2025, 09:02 1
Теннис
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 28
Футбол
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
Экс-легионер Динамо придумал новую фамилию: «Я теперь украинец»
16.08.2025, 09:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем