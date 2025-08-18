Энцо МАРЕСКА: «Создали достаточно моментов. Это серьезная команда»

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал нулевую ничью с Кристал Пелас к матчу первого тура АПЛ.

«Мы всегда стараемся выиграть матч. К сожалению, на этот раз не удалось, но в целом мы заслуживали победы. Мы создали достаточно моментов и в первом, и во втором тайме. Кроме того штрафной, мы не позволили сопернику ничего серьезного. Но в то же время мы знаем, насколько они сильны, как хорошо организованы. Именно поэтому в двух последних финалах они обыграли Ливерпуль и Манчестер Сити.

Мы сражались до конца и пытались выиграть. Мы имели моменты в конце – у Эстевана и Андрея Сантоса, и это показывает, что мы хорошо конкурировали.

Я уже много раз говорил: я не думаю о мае или июне, когда закончится сезон. Я думаю только о следующем матче. Теперь все сосредоточено на игре в пятницу – и не больше».