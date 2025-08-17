Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный получил солидную оценку за дебютный матч в составе ПСЖ с Нантом
Франция
17 августа 2025, 23:59 | Обновлено 18 августа 2025, 00:11
Игра украинского защитника оценена в 7.3 веб-порталом SofaScore

Getty Images/Global Images Ukraine

17 августа в 21:45 состоялся матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Нант и ПСЖ встретились на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За ПСЖ дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Он вышел в основном составе парижской команды и провел на поле весь матч.

Игра украинского защитника оценена в 7.3 веб-порталом SofaScore

Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.

Витинья получил самую высокую оценку в матче – 8.9

ПСЖ выиграл у Нанта (1:0) и взял три очка на старте чемпионата Франции.

Лига 1. 1-й тур, 17 августа

Нант – ПСЖ – 0:1

Гол: Витинья, 67

Оценки за матч от веб-портала SofaScore

Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Витинья (ПСЖ)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
