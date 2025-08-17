Забарный получил солидную оценку за дебютный матч в составе ПСЖ с Нантом
Игра украинского защитника оценена в 7.3 веб-порталом SofaScore
17 августа в 21:45 состоялся матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды Нант и ПСЖ встретились на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За ПСЖ дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Он вышел в основном составе парижской команды и провел на поле весь матч.
Игра украинского защитника оценена в 7.3 веб-порталом SofaScore
Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.
Витинья получил самую высокую оценку в матче – 8.9
ПСЖ выиграл у Нанта (1:0) и взял три очка на старте чемпионата Франции.
Лига 1. 1-й тур, 17 августа
Нант – ПСЖ – 0:1
Гол: Витинья, 67
Оценки за матч от веб-портала SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги
Наставник Полесья раскритиковал судейство после поражения в матче с ЛНЗ