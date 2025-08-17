Забарный получил солидную оценку за дебютный матч в составе ПСЖ с Нантом

17 августа в 21:45 состоялся матч 1-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Нант и ПСЖ встретились на стадионе Стад де ла Божуар в Нанте.

За ПСЖ дебютировал украинский защитник Илья Забарный. Он вышел в основном составе парижской команды и провел на поле весь матч.

Игра украинского защитника оценена в 7.3 веб-порталом SofaScore

Португальский хавбек Витинья открыл счет, забив Нанту на 67-й минуте. Этот гол оказался единственным в матче.

Витинья получил самую высокую оценку в матче – 8.9

ПСЖ выиграл у Нанта (1:0) и взял три очка на старте чемпионата Франции.

Лига 1. 1-й тур, 17 августа

Нант – ПСЖ – 0:1

Гол: Витинья, 67

Оценки за матч от веб-портала SofaScore