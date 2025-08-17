Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впереди только Салах. Крис Вуд продолжает забивать в АПЛ
Англия
17 августа 2025, 20:48 | Обновлено 17 августа 2025, 20:49
392
0

Впереди только Салах. Крис Вуд продолжает забивать в АПЛ

Голы новозеландца помогли «Ноттингему» одолеть «Брентфорд»

17 августа 2025, 20:48 | Обновлено 17 августа 2025, 20:49
392
0
Впереди только Салах. Крис Вуд продолжает забивать в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Вуд

В матче первого тура АПЛ «Ноттингем Форест» дома победил «Брентфорд» со счетом 3:1.

Дублем в матче отметился нападающий хозяев Крис Вуд.

Новозеландец стал одним из семи футболистов, забивших 10+ голов в АПЛ в 2025 году.

Больше Вуда забил только Мохамед Салах (13).

Игроки с 10+ голами в АПЛ в 2025 году

  • 13 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 11 – Александр Исак (Ньюкасл Юнайтед)
  • 11 – Крис Вуд (Ноттингем Форест)
  • 10 – Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас)
  • 10 – Йоан Висса (Брентфорд)
  • 10 – Брайан Мбемо (Брентфорд)
  • 10 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Вуд имеет в своем активе 91 гол в АПЛ. Новозеландский форвард обошел по голам Оливье Жиру (90), который параллельно установил новый рекорд «Лилля».

Также можно отметить тот факт, что Крис стал первым автором дубля в первом тайме матча АПЛ 2025/26.

По теме:
Микель Артета прокомментировал дебют Виктора Дьекереша
Ман Юнайтед – Арсенал – 0:1. Как забил Калафиори. Видео гола и обзор
Минимальная победа в стиле канониров. Статистика матча МЮ – Арсенал
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Крис Вуд Мохамед Салах статистика Александер Исак Жан-Филипп Матета Йоан Висса Бриан Мбемо Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Футбол | 16 августа 2025, 22:05 1
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?

Выход Ильи прогнозируется в стартовом составе

Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Футбол | 17 августа 2025, 20:31 10
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу
Динамо сделало предложение по легионеру. Игрок открыт к переходу

Петер Федерико привлекает внимание киевского клуба

«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
Бокс | 17.08.2025, 00:13
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Футбол | 17.08.2025, 00:31
Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Жозе Моуриньо определился с ценой, которую готов заплатить Реалу за Лунина
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Ноттингем Форест
Футбол | 17.08.2025, 20:06
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Ноттингем Форест
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Ноттингем Форест
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 8
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 2
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем