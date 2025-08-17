Впереди только Салах. Крис Вуд продолжает забивать в АПЛ
Голы новозеландца помогли «Ноттингему» одолеть «Брентфорд»
В матче первого тура АПЛ «Ноттингем Форест» дома победил «Брентфорд» со счетом 3:1.
Дублем в матче отметился нападающий хозяев Крис Вуд.
Новозеландец стал одним из семи футболистов, забивших 10+ голов в АПЛ в 2025 году.
Больше Вуда забил только Мохамед Салах (13).
Игроки с 10+ голами в АПЛ в 2025 году
- 13 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 11 – Александр Исак (Ньюкасл Юнайтед)
- 11 – Крис Вуд (Ноттингем Форест)
- 10 – Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас)
- 10 – Йоан Висса (Брентфорд)
- 10 – Брайан Мбемо (Брентфорд)
- 10 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
Вуд имеет в своем активе 91 гол в АПЛ. Новозеландский форвард обошел по голам Оливье Жиру (90), который параллельно установил новый рекорд «Лилля».
Также можно отметить тот факт, что Крис стал первым автором дубля в первом тайме матча АПЛ 2025/26.
⏱️HT | Nottingham Forest 3-0 Brentford— playmakerstats (@playmaker_EN) August 17, 2025
📊Players to score 10+ #PL goals in 2025:
13⚽️: Salah
11⚽️: ⬆️WOOD⬆️, Isak
10⚽️: Mateta, Wissa, Mbeumo, Haaland#NFFC https://t.co/aZCA0KTrg6
PL goals:— StatMuse FC (@statmusefc) August 17, 2025
91 — Chris Wood
90 — Olivier Giroud pic.twitter.com/icTRGj2dy7
1 - Chris Wood is the first player to score a first half brace in the 2025/26 Premier League season - He joins Semenyo, Haaland and Richarlison as players to score a brace on the 2025/26 opening matchday pic.twitter.com/YPB6vx3PJu— EchoStats (@echo9stats) August 17, 2025
