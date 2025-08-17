Вынужденная замена. Шахтер может потерять бразильца из-за травмы

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги встретились ровенский Верес и донецкий Шахтер.

На 34-й минуте главный тренер горняков Арда Туран вынужден был вносить коррективы в состав команды.

Из-за повреждения поле покинул Алиссон, а на его позицию вышел Кауан Элиас.

Пока неизвестно, какое именно повреждение у бразильца Алиссона.

В первом тайме команды обменялись несколькими моментами, но счет оставался ничейным – 0:0.