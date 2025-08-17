Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вынужденная замена. Шахтер может потерять бразильца из-за травмы
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 16:15
Вынужденная замена. Шахтер может потерять бразильца из-за травмы

Алиссона досрочно покинул поле на 34-й минуте

Вынужденная замена. Шахтер может потерять бразильца из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги встретились ровенский Верес и донецкий Шахтер.

На 34-й минуте главный тренер горняков Арда Туран вынужден был вносить коррективы в состав команды.

Из-за повреждения поле покинул Алиссон, а на его позицию вышел Кауан Элиас.

Пока неизвестно, какое именно повреждение у бразильца Алиссона.

В первом тайме команды обменялись несколькими моментами, но счет оставался ничейным – 0:0.

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Dynamo forever
Балерины 
