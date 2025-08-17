Украина. Премьер лига17 августа 2025, 16:15 |
Вынужденная замена. Шахтер может потерять бразильца из-за травмы
Алиссона досрочно покинул поле на 34-й минуте
17 августа 2025, 16:15
В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги встретились ровенский Верес и донецкий Шахтер.
На 34-й минуте главный тренер горняков Арда Туран вынужден был вносить коррективы в состав команды.
Из-за повреждения поле покинул Алиссон, а на его позицию вышел Кауан Элиас.
Пока неизвестно, какое именно повреждение у бразильца Алиссона.
В первом тайме команды обменялись несколькими моментами, но счет оставался ничейным – 0:0.
