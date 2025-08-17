Верес - Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче третьего тура УПЛ
17 августа на стадионе «Авангард» в Ровно встретились местный «Верес» и донецкий «Шахтер».
На 11-й минуте в игру должен был вступать голкипер «Вереса» – Кожухарь, спасший команду после штрафного удара от Судакова.
Уже в добавленное время первого тайма горняки отметились результативным действием. Подачу с углового запер Ефим Конопля.
На 62-й минуте Винисиус Тобиас удвоил преимущество «горняков».
Украинская Премьер-лига. 3-й тур
Верес Ровно – Шахтер Донецк – 0:2 (второй тайм)
Голы: Конопля, 45+2, Винисиус Тобиас, 62
Верес: Кожухарь, Стамулис, Гончаренко, Ципот, Вовченко, Смеян, Харатин, Клец, Бойко, Ндукве, Уолли
Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Невертон, Педриньо.
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок третьего тура состоится 17 августа в 15:30 по Киеву
Костышину не понравилось судейство в матче против Карпат