  Верес - Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
Верес - Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче третьего тура УПЛ

Верес - Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Верес

17 августа на стадионе «Авангард» в Ровно встретились местный «Верес» и донецкий «Шахтер».

На 11-й минуте в игру должен был вступать голкипер «Вереса» – Кожухарь, спасший команду после штрафного удара от Судакова.

Уже в добавленное время первого тайма горняки отметились результативным действием. Подачу с углового запер Ефим Конопля.

На 62-й минуте Винисиус Тобиас удвоил преимущество «горняков».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Верес Ровно – Шахтер Донецк – 0:2 (второй тайм)

Голы: Конопля, 45+2, Винисиус Тобиас, 62

Верес: Кожухарь, Стамулис, Гончаренко, Ципот, Вовченко, Смеян, Харатин, Клец, Бойко, Ндукве, Уолли

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Невертон, Педриньо.

Видео голов и обзор матча

Шахтер Донецк Верес Ровно Верес - Шахтер видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
