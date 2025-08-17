Непобедимы. Колос установил личный рекорд на уровне УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 13:02 | Обновлено 17 августа 2025, 13:28
Клуб из Ковалевки не уступает 10 матчей подряд в украинской лиге

ФК Колос

16 августа «Колос» из Ковалёвки дома встретился с львовскими «Карпатами» в третьем туре Украинской Премьер-лиги.

Команды обменялись забитыми мячами, но сильнейшего выявить не удалось – 1:1.

Благодаря этому матчу «Колос» установил личный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги.

Клуб из Ковалёвки не уступает в чемпионате Украины десять матчей подряд (шесть побед и четыре ничьи).

Ранее, только в 2021 году, с марта по май, «Колосу» удавалось сыграть девять матчей без поражений.

Самые длинные беспроигрышные серии «Колоса» в чемпионате Украины

Игры

Баланс

Начало

Окончание

Соперник

Счет (поле)

10*

+6=4

13.04.2025

...

9

+5=4

07.03.2021

09.05.2021

Динамо

0:3 (д)

9

+7=2

21.11.2021

30.09.2022

Металлист 1925

0:2 (г)

9

+2=7

17.09.2023

10.12.2023

Черноморец

0:1 (г)

6

+3=3

12.09.2020

31.10.2020

Олимпик

1:2 (д)

5

+1=4

29.11.2020

27.02.2021

Рух

1:2 (д)

5

+3=2

04.06.2023

27.08.2023

Шахтер

0:2 (д)
Агробизнес – Металлист – 1:0. Забили перед перерывом. Видео голов и обзор
Кудровка – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Воспользовались ошибкой. Кудровка забила второй мяч в ворота Полтавы
Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу статистика Колос - Карпаты
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Burevestnik
на жаль автор геть далеко від знань арифметики...
Цитата з тексту замітки:
"не поступається в чемпіонаті України десять матчів поспіль (шість перемог і три нічиї)".
На пальцях рук порахував  6+3  то вийшло ДЕВ'ЯТЬ.
Або шось з пальцями не то, або не знаю шо...
