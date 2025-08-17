Непобедимы. Колос установил личный рекорд на уровне УПЛ
Клуб из Ковалевки не уступает 10 матчей подряд в украинской лиге
16 августа «Колос» из Ковалёвки дома встретился с львовскими «Карпатами» в третьем туре Украинской Премьер-лиги.
Команды обменялись забитыми мячами, но сильнейшего выявить не удалось – 1:1.
Благодаря этому матчу «Колос» установил личный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги.
Клуб из Ковалёвки не уступает в чемпионате Украины десять матчей подряд (шесть побед и четыре ничьи).
Ранее, только в 2021 году, с марта по май, «Колосу» удавалось сыграть девять матчей без поражений.
Самые длинные беспроигрышные серии «Колоса» в чемпионате Украины
|
Игры
|
Баланс
|
Начало
|
Окончание
|
Соперник
|
Счет (поле)
|
10*
|
+6=4
|
13.04.2025
|
...
|
|
|
9
|
+5=4
|
07.03.2021
|
09.05.2021
|
Динамо
|
0:3 (д)
|
9
|
+7=2
|
21.11.2021
|
30.09.2022
|
Металлист 1925
|
0:2 (г)
|
9
|
+2=7
|
17.09.2023
|
10.12.2023
|
Черноморец
|
0:1 (г)
|
6
|
+3=3
|
12.09.2020
|
31.10.2020
|
Олимпик
|
1:2 (д)
|
5
|
+1=4
|
29.11.2020
|
27.02.2021
|
Рух
|
1:2 (д)
|
5
|
+3=2
|
04.06.2023
|
27.08.2023
|
Шахтер
|
0:2 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новички элиты будут проверять друг друга на прочность
Талантливый британец не заметил сопротивления соотечественника в Саудовской Аравии
Цитата з тексту замітки:
"не поступається в чемпіонаті України десять матчів поспіль (шість перемог і три нічиї)".
На пальцях рук порахував 6+3 то вийшло ДЕВ'ЯТЬ.
Або шось з пальцями не то, або не знаю шо...