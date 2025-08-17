Непобедимы. Колос установил личный рекорд на уровне УПЛ

16 августа «Колос» из Ковалёвки дома встретился с львовскими «Карпатами» в третьем туре Украинской Премьер-лиги.

Команды обменялись забитыми мячами, но сильнейшего выявить не удалось – 1:1.

Благодаря этому матчу «Колос» установил личный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги.

Клуб из Ковалёвки не уступает в чемпионате Украины десять матчей подряд (шесть побед и четыре ничьи).

Ранее, только в 2021 году, с марта по май, «Колосу» удавалось сыграть девять матчей без поражений.

Самые длинные беспроигрышные серии «Колоса» в чемпионате Украины