Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 августа
17 августа 2025, 08:34 |
36
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

ФК Шахтер. Арда Туран

В воскресенье, 17 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Верес – Шахтер

Ggbet 9.70 – 5.20 – 1.35

16:00 Челси – Кристал Пэлас

Ggbet 1.64 – 4.43 – 5.24

18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал

Ggbet 4.04 – 3.71 – 1.97

21:45 Нант – ПСЖ

Ggbet 10.50 – 6.28 – 1.31

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
