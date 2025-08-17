СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 17 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Верес – Шахтер
16:00 Челси – Кристал Пэлас
18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал
21:45 Нант – ПСЖ
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Доминик Ливакович заинтересовал киевлян
Хорватский боксер одолел британца Дэвида Аделейе по итогам десяти раундов