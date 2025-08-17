СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 августа

В воскресенье, 17 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Верес – Шахтер

9.70 – 5.20 – 1.35

16:00 Челси – Кристал Пэлас

1.64 – 4.43 – 5.24

18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал

4.04 – 3.71 – 1.97

21:45 Нант – ПСЖ

10.50 – 6.28 – 1.31

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.