ВИДЕО. Уэйн Руни запустил новое шоу. Вышел первый выпуск

Уэйн Руни начал новый этап после завершения карьеры – запустил подкаст «The Wayne Rooney Show» совместно с BBC.

39-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии представил проект на специальном мероприятии вместе с женой Колин.

В Instagram он отметил: «Отличное событие с @bbcsport и запуск моего нового подкаста! Первый эпизод уже доступен на @bbciplayer, YouTube и @bbcsounds».

В дебютном выпуске Руни рассказал о трудном опыте работы в «Бирмингем Сити», где пробыл всего 83 дня.

Также он прокомментировал слова совладельца клуба Тома Брэди о его «трудовой этике»: «Он был на базе лишь раз, и, думаю, не до конца понимает футбол. Но я уважаю его — он величайший спортсмен. Рад, что у «Бирмингема“ теперь все идет лучше».