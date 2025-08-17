ВИДЕО. Уэйн Руни запустил новое шоу. Вышел первый выпуск
Уэйн Руни тепер подкастер
Уэйн Руни начал новый этап после завершения карьеры – запустил подкаст «The Wayne Rooney Show» совместно с BBC.
39-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии представил проект на специальном мероприятии вместе с женой Колин.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В Instagram он отметил: «Отличное событие с @bbcsport и запуск моего нового подкаста! Первый эпизод уже доступен на @bbciplayer, YouTube и @bbcsounds».
В дебютном выпуске Руни рассказал о трудном опыте работы в «Бирмингем Сити», где пробыл всего 83 дня.
Также он прокомментировал слова совладельца клуба Тома Брэди о его «трудовой этике»: «Он был на базе лишь раз, и, думаю, не до конца понимает футбол. Но я уважаю его — он величайший спортсмен. Рад, что у «Бирмингема“ теперь все идет лучше».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бенфика» одержала минимальную победу над клубом «Эштрела Амадора»
Давид Аллахвердиев быстро победил Джона Мура, а Даяна поднялась в октагон