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31 июля 2025, 21:19 |
479
1

ФОТО. Уэйна Руни «разгромили» за его тренерские методы. И вот почему

Уэйн Руни разочаровал Тома Брэди

31 июля 2025, 21:19 |
479
1
ФОТО. Уэйна Руни «разгромили» за его тренерские методы. И вот почему
The Sun. Уэйн Руни и Том Брэди

Том Брэди обрушился с критикой на Уэйна Руни, назвав его работу в «Бирмингеме» слабой и «пассивной».

В сериале «Built in Birmingham» он признал, что назначение Руни главным тренером стало ошибкой.

Легендарный квотербек НФЛ стал совладельцем «Бирмингем Сити» летом 2023 года.

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Брэди также обвинил игроков в лени и завышенном чувстве важности, что, по его словам, стало причиной провального сезона и вылета команды в Лигу 1.

Руни одержал лишь 2 победы в 15 матчах и выглядел неуверенно рядом с владельцем клуба.

Сейчас экс-форвард сборной Англии сосредоточен на работе футбольного эксперта.

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фото Уэйн Руни lifestyle Том Брэди Бирмингем Сити Чемпионшип
Максим Лапченко Источник: The Sun
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Далеко не кожен видатний футболіст може стати тренером. А тим більше класним тренером.
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