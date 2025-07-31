ФОТО. Уэйна Руни «разгромили» за его тренерские методы. И вот почему

Том Брэди обрушился с критикой на Уэйна Руни, назвав его работу в «Бирмингеме» слабой и «пассивной».

В сериале «Built in Birmingham» он признал, что назначение Руни главным тренером стало ошибкой.

Легендарный квотербек НФЛ стал совладельцем «Бирмингем Сити» летом 2023 года.

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Брэди также обвинил игроков в лени и завышенном чувстве важности, что, по его словам, стало причиной провального сезона и вылета команды в Лигу 1.

Руни одержал лишь 2 победы в 15 матчах и выглядел неуверенно рядом с владельцем клуба.

Сейчас экс-форвард сборной Англии сосредоточен на работе футбольного эксперта.