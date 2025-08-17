Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Ведущая Шахтер-ТV покоряет Америку своей красотой
17 августа 2025, 03:08
ФОТО. Ведущая Шахтер-ТV покоряет Америку своей красотой

Юлия Палько делится яркими моментами отдыха

ФОТО. Ведущая Шахтер-ТV покоряет Америку своей красотой
Instagram. Юлия Палько

Журналистка «Шахтер-TV» Юлия Палько покорила Instagram новыми яркими фото с отдыха.

Девушка решила провести свой отпуск в США и щедро делится снимками с Америки.

Подписчики засыпали футбольную ведущую комплиментами.

Украинская красавица излучает хорошее настроение и радует своим внешним видом.

Максим Лапченко
