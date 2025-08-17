Другие новости17 августа 2025, 03:08 |
108
0
ФОТО. Ведущая Шахтер-ТV покоряет Америку своей красотой
Юлия Палько делится яркими моментами отдыха
17 августа 2025, 03:08 |
108
0
Журналистка «Шахтер-TV» Юлия Палько покорила Instagram новыми яркими фото с отдыха.
Девушка решила провести свой отпуск в США и щедро делится снимками с Америки.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Подписчики засыпали футбольную ведущую комплиментами.
Украинская красавица излучает хорошее настроение и радует своим внешним видом.
