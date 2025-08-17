Фейеноорд победил Эксельсиор, Неймеген разгромил Хареклес
В чемпионате Нидерландов сыграли три матча второго тура
16 августа во втором туре Эредивизи состоялось три матча.
«Эксельсиор» принимал на своем поле «Фейеноорд». Хозяева открыли счет быстрым голом, но это им не помогло – еще в первом тайме "Фейеноорд" забил дважды. В итоге 2:1 в пользу гостей.
«Хераклес» разгромно уступил «Неймегену» – 1:4. И здесь хозяева первыми вышли вперед, но быстро остались в меньшинстве. Неймеген этим воспользовался и забил четыре гола.
«Гронинген» одержал волевую победу над «Херенвеном» – 2:1.
Эредивиз. 2-й тур
Эксельсиор – Фейеноорд – 1:2
Голы: Санчеш, 9 – Уэда, 22, Стейн, 34
Хераклес – Неймеген – 1:4
Голы: Горнкамп, 3, – Линссен, 39, Сандлер, 68, Сиогай, 83, 87
Удаление: Горнкамп, 13
Гронинген – Херенвен – 2:1
Голы: Виллумсон, 29, 90+4, – Тренсков, 15
