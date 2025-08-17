Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фейеноорд победил Эксельсиор, Неймеген разгромил Хареклес
Чемпионат Нидерландов
Эксельсиор
16.08.2025 19:45 – FT 1 : 2
Фейеноорд
Нидерланды
17 августа 2025, 06:38 | Обновлено 17 августа 2025, 06:39
30
0

Фейеноорд победил Эксельсиор, Неймеген разгромил Хареклес

В чемпионате Нидерландов сыграли три матча второго тура

17 августа 2025, 06:38 | Обновлено 17 августа 2025, 06:39
30
0
Фейеноорд победил Эксельсиор, Неймеген разгромил Хареклес
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа во втором туре Эредивизи состоялось три матча.

«Эксельсиор» принимал на своем поле «Фейеноорд». Хозяева открыли счет быстрым голом, но это им не помогло – еще в первом тайме "Фейеноорд" забил дважды. В итоге 2:1 в пользу гостей.

«Хераклес» разгромно уступил «Неймегену» – 1:4. И здесь хозяева первыми вышли вперед, но быстро остались в меньшинстве. Неймеген этим воспользовался и забил четыре гола.

«Гронинген» одержал волевую победу над «Херенвеном» – 2:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Эредивиз. 2-й тур

Эксельсиор – Фейеноорд – 1:2

Голы: Санчеш, 9 – Уэда, 22, Стейн, 34

Хераклес – Неймеген – 1:4

Голы: Горнкамп, 3, – Линссен, 39, Сандлер, 68, Сиогай, 83, 87

Удаление: Горнкамп, 13

Гронинген – Херенвен – 2:1

Голы: Виллумсон, 29, 90+4, – Тренсков, 15

По теме:
Чемпионат Нидерландов. Турнирную таблицу возглавил неожиданный клуб
Фенербахче снова обыграл команду из Нидерландов
Итоги раунда Q3 Лиги чемпионов. Дальше без Динамо: определены все пары Q4
Эксельсиор Фейеноорд чемпионат Нидерландов по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
