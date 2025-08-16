16 августа в 21:30 состоится матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.

Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте.

В сезоне 2024/25 Бавария выиграла трофей Бундеслиги, а Штутгарт завоевал Кубок Германии.

Штутгарт и Бавария назвали стартовые составы на Суперкубок Германии