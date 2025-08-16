Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
16 августа 2025, 21:23 | Обновлено 16 августа 2025, 22:30
Штутгарт и Бавария назвали стартовые составы на Суперкубок Германии

Матч пройдет 16 августа в 21:30 в Штутгарте

Штутгарт и Бавария назвали стартовые составы на Суперкубок Германии
ФК Штутгарт

16 августа в 21:30 состоится матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.

Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте.

В сезоне 2024/25 Бавария выиграла трофей Бундеслиги, а Штутгарт завоевал Кубок Германии.

Штутгарт и Бавария назвали стартовые составы на Суперкубок Германии

Штутгарт – Бавария. Суперкубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
Трансфер Комана вошел в список самых дорогих приобретений Аль-Наср
