Штутгарт и Бавария назвали стартовые составы на Суперкубок Германии
Матч пройдет 16 августа в 21:30 в Штутгарте
16 августа в 21:30 состоится матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.
Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте.
В сезоне 2024/25 Бавария выиграла трофей Бундеслиги, а Штутгарт завоевал Кубок Германии.
Штутгарт и Бавария назвали стартовые составы на Суперкубок Германии
