Игрок Оболони не сыграет против Металлиста 1925 в Кубке. Известна причина

На 36 минуте поединка 3 тура чемпионата УПЛ во Львове нападающий «Оболони» Константин Бычек после столкновения с защитником «Руха» Богданом Слюбиком вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, на ноге у «пивовара» гематома и только дополнительное медицинское обследование определит, на сколько он выбыл из строя.

Хотя уже точно можно сказать, что Бычек «Оболони» не поможет в матче 1/32 финала Кубка Украины с «Металлистом 1925» (базовая дата – 23 или 24 августа), а с «Кривбассом» 30 августа в 4 туре УПЛ – его участие под вопросом.

В текущем сезоне Константин принял участие во всех трех матчах «Оболони», сыграв 186 минут.

Сейчас у «пивоваров» только Бычек находится на больничном, потому что Максим Грисьо и Руслан Черненко, которые долгое время были в лазарете, уже восстановились и даже попали в заявку на матч с «Рухом».