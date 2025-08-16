Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Оболони не сыграет против Металлиста 1925 в Кубке. Известна причина
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 21:19 | Обновлено 16 августа 2025, 22:10
398
0

Игрок Оболони не сыграет против Металлиста 1925 в Кубке. Известна причина

Константин Бычек получил травму

16 августа 2025, 21:19 | Обновлено 16 августа 2025, 22:10
398
0
Игрок Оболони не сыграет против Металлиста 1925 в Кубке. Известна причина
ФК Оболонь. Константин Бычек

На 36 минуте поединка 3 тура чемпионата УПЛ во Львове нападающий «Оболони» Константин Бычек после столкновения с защитником «Руха» Богданом Слюбиком вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, на ноге у «пивовара» гематома и только дополнительное медицинское обследование определит, на сколько он выбыл из строя.

Хотя уже точно можно сказать, что Бычек «Оболони» не поможет в матче 1/32 финала Кубка Украины с «Металлистом 1925» (базовая дата – 23 или 24 августа), а с «Кривбассом» 30 августа в 4 туре УПЛ – его участие под вопросом.

В текущем сезоне Константин принял участие во всех трех матчах «Оболони», сыграв 186 минут.

Сейчас у «пивоваров» только Бычек находится на больничном, потому что Максим Грисьо и Руслан Черненко, которые долгое время были в лазарете, уже восстановились и даже попали в заявку на матч с «Рухом».

По теме:
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это больно, это неприятно, очень»
Никита ТАТАРКОВ: «Всегда рад возвращаться в Одессу»
Константин Бычек чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов инсайд Рух - Оболонь Металлист 1925 Кубок Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16 августа 2025, 07:42 1
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»

Максим – об украинском боксере

Криштиану Роналду требует у Аль-Насра трансфер суперзвезды футбола
Футбол | 16 августа 2025, 21:47 0
Криштиану Роналду требует у Аль-Насра трансфер суперзвезды футбола
Криштиану Роналду требует у Аль-Насра трансфер суперзвезды футбола

Пятикратный обладатель Золотого мяча заманивает в клуб Бруну Фернандеша

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
Футбол | 16.08.2025, 18:06
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильца за 10+2 миллиона евро
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Футбол | 16.08.2025, 07:20
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Теннис | 16.08.2025, 07:05
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 19
Бокс
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем