  4. Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 21:31 | Обновлено 16 августа 2025, 21:42
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»

Костышину не понравилось судейство в матче против Карпат

16 августа 2025, 21:31 | Обновлено 16 августа 2025, 21:42
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
ФК Колос. Руслан Костышин

Наставник Колоса Руслан Костышин остался недоволен работой арбитров в матче 3-го тура чемпионата Украины против Карпат (1:1).

«По поводу удаления... Этот арбитр уже судил нас с Рухом, он вообще любит работать с львовскими командами. Хочется им сказать знаменитую фразу Луческу (браво, Федерация – прим), но я промолчу. И дело не только в удалении».

«Все стыки, вся борьбу в одну сторону. Все симпатии сопернику. Это мое мнение», – сказал Костышин.

Колос после трех туров набрал 7 очков и идет вторым.

По теме:
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это больно, это неприятно, очень»
Игрок Оболони не сыграет против Металлиста 1925 в Кубке. Известна причина
Руслан Костышин Колос Ковалевка Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Мирча Луческу
dudigo78
Червона без питань. По решті помилки були в обидві сторони. Плюс аут на 7-9 метрів ближче до воріт вкинули після якого забили гол. Дивно чому VAR там не втрутився
Ответить
+3
ViAn
При всій повазі до Колоса і Костишина, але червона там навіть не обговорюється. Пряма нога, яка відірвана від землі.
А про все інше - вже на розсуд тренера. 
Ответить
+3
romprest
Аут на 10 м ближче, це тепер норм? Червона 100%.То хто має про федерацію говорити? Триндло.
Ответить
+2
