Украина. Премьер лига16 августа 2025, 21:31 | Обновлено 16 августа 2025, 21:42
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Костышину не понравилось судейство в матче против Карпат
16 августа 2025, 21:31 | Обновлено 16 августа 2025, 21:42
Наставник Колоса Руслан Костышин остался недоволен работой арбитров в матче 3-го тура чемпионата Украины против Карпат (1:1).
«По поводу удаления... Этот арбитр уже судил нас с Рухом, он вообще любит работать с львовскими командами. Хочется им сказать знаменитую фразу Луческу (браво, Федерация – прим), но я промолчу. И дело не только в удалении».
«Все стыки, вся борьбу в одну сторону. Все симпатии сопернику. Это мое мнение», – сказал Костышин.
Колос после трех туров набрал 7 очков и идет вторым.
