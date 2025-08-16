Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»

Наставник Колоса Руслан Костышин остался недоволен работой арбитров в матче 3-го тура чемпионата Украины против Карпат (1:1).

«По поводу удаления... Этот арбитр уже судил нас с Рухом, он вообще любит работать с львовскими командами. Хочется им сказать знаменитую фразу Луческу (браво, Федерация – прим), но я промолчу. И дело не только в удалении».

«Все стыки, вся борьбу в одну сторону. Все симпатии сопернику. Это мое мнение», – сказал Костышин.

Колос после трех туров набрал 7 очков и идет вторым.