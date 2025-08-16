16 августа проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.

Поединок проходит на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 58-й минуте счет стал 3:1 в пользу киевлян. Отличился Назар Волошин.

ВИДЕО. Как Динамо забило третий гол в ворота Эпицентра на 58-й минуте