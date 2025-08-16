Украина. Премьер лига16 августа 2025, 19:31 | Обновлено 16 августа 2025, 19:38
849
0
ВИДЕО. Как Динамо забило третий гол в ворота Эпицентра на 58-й минуте
Назар Волошин отличился за киевлян и сделал счет 3:1 в поединке третьего тура УПЛ
16 августа 2025, 19:31 | Обновлено 16 августа 2025, 19:38
849
0
16 августа проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.
Поединок проходит на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 58-й минуте счет стал 3:1 в пользу киевлян. Отличился Назар Волошин.
ВИДЕО. Как Динамо забило третий гол в ворота Эпицентра на 58-й минуте
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 августа 2025, 09:23 11
Украинский защитник станет игроком турецкого Фенербахче
Футбол | 16 августа 2025, 16:59 0
Тренер доволен игрой новичка
Теннис | 16.08.2025, 07:05
Бокс | 16.08.2025, 07:42
Футбол | 16.08.2025, 11:00
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 17:55 2
14.08.2025, 22:59 29
15.08.2025, 07:17 19
14.08.2025, 18:45 6
15.08.2025, 05:42 2
15.08.2025, 03:05 2
15.08.2025, 18:05 13
15.08.2025, 13:52 2