ВИДЕО. Как Динамо забило третий гол в ворота Эпицентра на 58-й минуте

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 19:31 | Обновлено 16 августа 2025, 19:38
Назар Волошин отличился за киевлян и сделал счет 3:1 в поединке третьего тура УПЛ

ФК Динамо. Назар Волошин

16 августа проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.

Поединок проходит на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте счет стал 3:1 в пользу киевлян. Отличился Назар Волошин.

Назар Волошин видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
