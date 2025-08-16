ВИДЕО. Динамо выиграло первый тайм у Эпицентра благодаря голу Михайленко
Николай отличился на 45+3-й минуте и сделал счет 2:1 в матче третьего тура УПЛ
16 августа проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между командами Эпицентр и Динамо Киев.
Поединок проходит на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Киевляне выиграли первый тайм со счетом 2:1. На 45+3-й минуте за столичный клуб отличился Николай Михайленко.
Для Михайленко это второе результативное действие в этой игре. На 8-й он отдал ассист на Эдуардо Герреро.
За Эпицентр единственный мяч пока что забил Александр Климец. Он стал автором первого гола своей команды в истории в высшем дивизионе чемпионата Украины.
