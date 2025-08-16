Лидер Ливерпуля обошел Анри по количеству голов в АПЛ без пенальти
Произошло это в матче «Ливерпуль» – «Борнмут»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обошел легендарного нападающего «Арсенала» Тьерри Анри по количеству голов в АПЛ без пенальти (153 против 152).
15 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Борнмут». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 4:2. Салах отличился забитым мячом на 90+4 минуте.
Всего в Премьер-лиге египтянин имеет 187 голов и 88 ассистов в 302 матчах. Анри же в 258 встречах АПЛ отличился 175 забитыми мячами и 73 результативными передачами.
Mo Salah (153) has now scored more non-penalty Premier League goals than Thierry Henry (152) 📈 pic.twitter.com/AyNs95Ea6G— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 15, 2025
