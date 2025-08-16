Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
16 августа 2025, 18:29 |
0

Лидер Ливерпуля обошел Анри по количеству голов в АПЛ без пенальти

Произошло это в матче «Ливерпуль» – «Борнмут»

Лидер Ливерпуля обошел Анри по количеству голов в АПЛ без пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обошел легендарного нападающего «Арсенала» Тьерри Анри по количеству голов в АПЛ без пенальти (153 против 152).

15 августа состоялся матч 1-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Борнмут». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 4:2. Салах отличился забитым мячом на 90+4 минуте.

Всего в Премьер-лиге египтянин имеет 187 голов и 88 ассистов в 302 матчах. Анри же в 258 встречах АПЛ отличился 175 забитыми мячами и 73 результативными передачами.

Мохамед Салах Тьерри Анри
