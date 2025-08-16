ВИДЕО. Александрия и Металлист 1925 года обменялись голами в конце игры

В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

На 88-й минуте игры «Александрия» предприняла попытку камбэка, отыграв 1 гол усилиями Жоты, но уже через 2 минуты Рамик Гаджиев восстановил преимущество харьковчан в 2 гола.

ВИДЕО. Александрия и Металлист 1925 обменялись голами в конце игры