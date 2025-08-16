Украина. Премьер лига16 августа 2025, 14:54 | Обновлено 16 августа 2025, 15:06
215
0
ВИДЕО. Александрия и Металлист 1925 года обменялись голами в конце игры
Забитыми мячами отличились Жота и Рамик Гаджиев
16 августа 2025, 14:54 | Обновлено 16 августа 2025, 15:06
215
0
В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».
Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 88-й минуте игры «Александрия» предприняла попытку камбэка, отыграв 1 гол усилиями Жоты, но уже через 2 минуты Рамик Гаджиев восстановил преимущество харьковчан в 2 гола.
ВИДЕО. Александрия и Металлист 1925 обменялись голами в конце игры
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 августа 2025, 10:13 22
Святославу Козловскому не понравилась игра «Руха» против «Оболони»
Футбол | 16 августа 2025, 08:40 11
Украинец недавно стал игроком парижан
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Футбол | 16.08.2025, 13:56
Другие виды | 15.08.2025, 18:05
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 01:16
15.08.2025, 08:46 1
15.08.2025, 17:55 2
15.08.2025, 04:12 1
15.08.2025, 13:52 2
15.08.2025, 08:24 5
15.08.2025, 04:36 1
14.08.2025, 23:55 365