  4. ВИДЕО. Александрия и Металлист 1925 года обменялись голами в конце игры
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 14:54 | Обновлено 16 августа 2025, 15:06
ВИДЕО. Александрия и Металлист 1925 года обменялись голами в конце игры

Забитыми мячами отличились Жота и Рамик Гаджиев

Рамик Гаджиев

В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 88-й минуте игры «Александрия» предприняла попытку камбэка, отыграв 1 гол усилиями Жоты, но уже через 2 минуты Рамик Гаджиев восстановил преимущество харьковчан в 2 гола.

ВИДЕО. Александрия и Металлист 1925 обменялись голами в конце игры

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
