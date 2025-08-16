В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 48-й минуте игры счет в матче открыл полузащитник харьковчан Иван Калюжный – этот гол стал первым для него после возвращения в «Металлист 1925» и первым для «Металлиста 1925» после возвращения в УПЛ.

Символично, что Иван забил своей бывшей команде, из которой и перешел в «Металлист 1925».

ВИДЕО. Дождались. Металлист 1925 забил первый гол после возвращения в УПЛ