ВИДЕО. Дождались. Металлист 1925 забил первый гол после возвращения в УПЛ

Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 14:15 | Обновлено 16 августа 2025, 14:17
Первый гол в составе харьковчан забил Иван Калюжный

ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

В субботу, 16 августа, состоится матч 3-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Александрия» и «Металлист 1925».

Команды встречаются на КСК Ника в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 48-й минуте игры счет в матче открыл полузащитник харьковчан Иван Калюжный – этот гол стал первым для него после возвращения в «Металлист 1925» и первым для «Металлиста 1925» после возвращения в УПЛ.

Символично, что Иван забил своей бывшей команде, из которой и перешел в «Металлист 1925».

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
