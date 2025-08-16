Отличный второй тайм. Шахтер U-19 разгромил Верес U-19

В субботу, 16 августа, состоялся матч второго тура молодежного чемпионата Украины между «Вересом» U-19 и «Шахтером» U-19.

В первой 45-минутке была зафиксирована ничья: первыми вперед вышли более статусные гости, но к середине тайма счет стал равным благодаря голу Яхонтова

Вторая половина встречи расставила все на свои места: «Шахтер» забил 4 мяча и добыл уверенную победу со счетом 5:1.

С 6 баллами после 2 сыгранных матчей «Шахтер» занимает 3-е место таблицы чемпионата. «Верес» с 0 баллов после 3 матчей идет последним.

Чемпионат Украины U-19. 3-й тур

Верес – Шахтер – 1:5

Голы: Яхонтов, 25 – Дерикон, 14, Бундаш, 71 (пен.), 75 (пен.), Дериконь, 82, Балкай, 85